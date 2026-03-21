Deneyim müzeciliğinin ilk örnekleri olan Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzeleri'nin yaratıcısı DEM Müzecilik, yeni projesiyle 1995 yılında Şanlıurfa'da keşfedilen ve tarihin kırılma noktası olarak anılan Göbeklitepe'yi, coğrafi sınırların ötesine, Londra'ya taşıyor.

Göbeklitepe'den yola çıkan anlatı, Babil, Antik Mısır, Maya ve Rapa Nui gibi insanlık tarihinde iz bırakan kayıp medeniyetlere uzanıyor. Mimariden astronomiye, yazıdan inanç sistemlerine kadar pek çok alanda kültürel miras bırakan bu uygarlıklar, çağdaş deneyim tasarımı, sürükleyici anlatım ve ileri teknolojiler aracılığıyla yeniden hayat buluyor. Temmuz ayında ziyaretçilerle buluşturulması planlanan proje, kültürel bir deneyim sunmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin kültür ihracı vizyonunun da güçlü bir yansıması niteliğini taşıyor.

ÇAĞRI'DAN BAYRAM ARMAĞANI

Türk müziğinde klarnetin sesi denince akla gelen ilk isimlerden Serkan Çağrı, bu kez bayram için özel bir albüme imza attı. Yakın zaman önce Sonuna Kadar adlı çalışmasıyla dikkat çeken Çağrı, 'Klarnet ile Bayram Sabahı' adını verdiği albümle kolektif hafızamızda yer eden o eski bayramların izini sürüyor. Yıllardır kültürel mirası yaşatmaya yönelik projeleriyle öne çıkan, vefasıyla bilinen Çağrı, geleneğin en büyük temsilcilerinden olan Mustafa Kandıralı'nın ardından giderek onun bayrağını en iyi şekilde temsil ediyor. Çağrı'nın yorumuyla yeniden hayat bulan ve eski bayramların ruhunu hatırlatan 7 şarkılık albümü dinlerken yüzünüzde ister istemez bir gülümseme oluyor. Bu güzel bayram hediyesi için teşekkürler Serkan Çağrı, hem geleneğe sahip çıktığın hem de nostalji yaşattığın için.

RESİM KOLEKSİYONU YENİLENDİ

Türk resim tarihinin önemli kilometre taşlarını bir araya getiren Sakıp Sabancı Müzesi Resim Koleksiyonu, yenilenen seçkisiyle sanatseverlerle buluşuyor. Sakıp Sabancı'nın 1970'li yıllarda oluşturmaya başladığı, yıllar içinde yeni ve ödünç alınan eserlerle zenginleşen koleksiyon, Ahu Antmen'in küratörlüğünde yeni bir seçkiyle daimi olarak ziyarete açıldı. Osmanlı İmparatorluğu'ndan Cumhuriyet Türkiyesi'ne uzanan bir dönemin panoramasını ve değişen resim üsluplarını gözler önüne seren koleksiyon sergisi, uzun süreli ödünç alınan eserlerle döneminin görsel kültürünü anlamaya yardımcı olan fotoğraf, kartpostal ve arşiv belgelerini de bir araya getiriyor.

DÜNYACA ÜNLÜ YÖNETMEN GELİYOR

Simon Godwin, uluslararası tiyatro sahnesinde Shakespeare yorumlarıyla öne çıkan en güçlü yönetmenlerden bir- Hamlet, Romeo ve Juliet, Antony ve Cleopatra gibi klasik metinlere getirdiği yorumlar, bugün birçok ülkede referans gösteriliyor. Yönettiği oyunlarda Ralph Fiennes, Sophie Okonedo, James McArdle gibi uluslararası tanınırlığa sahip oyuncular yer aldı...

Şimdi ise Shakespeare'in en çarpıcı metinlerinden Macbeth, Simon Godwin rejisiyle, 2027'de Türkiye'de sahnelenmeye hazırlanıyor. Yapımcılığını Serkan Ortaç'ın üstleneceği uluslararası prodüksiyonun kadro çalışmaları ise titizlikle sürüyor.

Godwin'in ülkemizde oyun sahneye koyacağı haberi oyuncular arasında da heyecan yarattı.