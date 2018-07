Yıldızların elinden düşmeyen babaanne çantası!

Malum, yaz sezonunun hakkını verenlerdenim; özellikle popüler tatil beldelerine kaçmakta üzerime yok. Hal böyle olunca da; jet-set gezginlerin olmazsa olmazları ve bu yaz plajların gözdeleri neler inceleme fırsatım oluyor. Yani güneş gözlüğünün ardından hep sizi dikizliyorum canlarım... İşte bu yazın vazgeçilmezler listesi...

1- Türkçe ve İngilizce versiyonlarıyla dünyanın dört bir yanındaki plajları etkisi altına alan 'Ustalık Gerektiren Kafaya Takmama Sanatı' adlı kitap tüm şezloglarda... Yazar Mark Manson, kitabında özellikle şu bakış açısının altını çiziyor: Dünyanın bazen berbat olduğunu ama bunun doğal olduğunu kabul ederek yaşamak gerek. Çünkü her zaman böyleydi, böyle olmaya da devam edecek. Sosyal medyada her gün milyonlarca kez paylaşılan 'Nasıl mutlu olunur?' tarzı saçmalıklarda yanlış olan şey; daha pozitif bir deneyimi arzu etmenin kendisinin negatif bir deneyim olduğudur. Tam tersine, insanın negatif deneyimini kabul etmesi pozitif bir deneyimdir. Kısaca negatif duyguları inkar etmeyin. Sürekli pozitif olmak bir çözüm değildir.

2- Yolculukta, alışverişte, sahilde, şu sıralar herkesin elinde... Siz ilk olarak Rihanna, Diane Kruger ve Jessica Alba gibi ünlü kadınların elinde gördünüz, şimdi de plaj kadınlarının himayesinde... Dior Book Tote çantalardan bahsediyorum. Çantanın üzerinde ister markanın adını taşıyabilir, isterseniz de kendi isminizi yazdırabilirsiniz. Evet babaannemin çarşıya, pazara giderken kullandığı çantalara benziyor biraz ama Dior işe el atınca, en 'it' parça oluveriyor.

3- Bu yaz erkeklerin vazgeçilmezi OrleBar Brown deniz şortları... Bu şortlarla plajdan gece kulübüne devam edebilirsiniz, o kadar şık yani. Hele ki gündüz partileyip gece otel odasına uğramadan devam eden hızlı gençler için ideal... Alışverişe çıkmayı sevmeyen beyler; markanın ayakkabıdan tişörte kadar kombin yapabileceğiniz birçok ürünü var, benden söylemesi.



PLAJDA KARIŞAN TERLİKLER

4- Plajların gözde parçalarından biri de, yine bir Dior ürünü olan bir tür güneşlik... Genellikle sporcuların kullandığı bu model, DiorClub1 olarak biliniyor. Üstünde J'ADIOR imzası bulunuyor. Genellikle kadınların tercih ettiği bu aksesuvarı, Yunan adalarında erkeklerde de görme ihtimaliniz çok yüksek. Bu trendin hızla geçmesini temenni ediyorum çünkü aynı anda birçok kişinin kafasında görünce fırlatıp atasınız geliyor!

5- Bir Türk markası olarak topraklarımızda doğan ve şimdilerde tüm dünyada satılan, Ayça-Zeynep Sadıkoğlu kardeşlerin mayo-bikini markası Oye Swimwear, stil sahibi kadınların valizlerinin favori parçası. Tasarımcı kardeşlerin şöhreti her geçen gün yayılıyor.

6- Ve tabii ki Hermes terlikler... Bu yaz hem kadınlar, hem de erkeklerin ayağında... Öyle ki; sükseli plajlara, gündüz partilerine gittiğinizde, ayağınızdan çıkardığınız an başka birinin terliğiyle karışabiliyor. Renk renk, çeşit çeşit... Terlik insanı olmadığım için dikkatimi çekmemişti ancak 'Evladiyelik bu terlikler' diyenler çok... Siz de terlik giymeyi seviyorsanız, alın bir çift.

7- Yeme-içme konusuna gelirsek... Yaz aylarında hafif besleniyoruz elbette; karbonhidrat neredeyse sıfır. Yunan adalarına gitmeseniz bile, ülkemizde de birçok mekanın mönüsünün Yunan-Ege lezzetleriyle donatıldığını görürsünüz. Ancak bir gece öncesi yemeyi abartanlar, ertesi gün elini kaşığa çatala sürmüyor ve tüm gün smoothie içiyor. Badem sütlü veya Hindistancevizi sütlü sağlıklı içeceklerin içine istediğiniz meyveyi ekletebilirsiniz. Benim favorim çilekli olan... Art arda içince karnınız tok, gününüz ferah geçiyor.

8- Peki plaj eksiklerinizi tamamladınız, şimdi sırada ne var? Bir de Instagram için havalı fotoğraflarınızı çekecek bir sevgili veya arkadaşa ihtiyacınız var. Tam bir Insta-çift olmalısınız yani. Bıkmadan usanmadan doğru açıyı ve ışığı ayarlayarak yüzlerce kare çekecek, o yetenekli kişiyi yanınıza almanız gerekiyor. Ben de bu satırları yazarken böyle bir çifte denk geldim. Bunlardan etrafta çok var, çook...