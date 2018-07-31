Hafta sonu havadislerimle karşınızdayım

Geçtiğimiz günlerde 1992 Türkiye güzeli Özlem Kaymaz ve kızı Tara de Vries ile 29'da birlikteydik.

Tara, üniversite eğitimine İstanbul'da devam edecekmiş.

20 yaşındaki Tara; en az annesi kadar güzel, donanımlı, eğitimli ve de entelektüel birikime açık bir kız. Dikkatleri üzerine çekebilecek potansiyele sahip. Tara, bu yıl Miss Turkey yarışmasına katılırsa şaşırmayın. Şansı yüksek; sağlam ve dikkat çekici bir hayat hikayesi de var. Belli mi olur; belki yarışmaya katılır ve annesi gibi birinci olursa, bir ilk yaşanmış olur. Özlem Kaymaz ile kızı, Miss Turkey'de derece alan ilk anne-kız olur.



KIZLAR DİKKAT!

Yaz bekarları işler ne âlemde? Geçtiğimiz yaz başrolde hep onlar vardı. Tanıdığım birçok kadın, yaz bekarlarının kurbanı olmuştu. Buradan defalarca uyarmıştım onları.

Şimdi tekrar sahaya çıktı bu adamlar ve yine dillerinde aynı senaryolar... Kadınlarla tanıştıklarında ya evli olmadıklarını iddia ediyorlar, ya da adli tatil bitince boşanacaklarını...

Eşler BodrumÇeşme'deki yazlıklarına gidince, şehirdeki ev boşa çıkıyor ve daha inandırıcı olabiliyorlar tabii.

Neyse ki, yazın bitimine son bir ay; aman dikkatli olun kızlar! Sonra hüsranla biten yaz aşkınız sizi hüngür şakır ağlatacak.



SAHNE KAAN'IN

Ev yapımı talk şovdan dev sahnelere... Yeni nesil komedyen Kaan Sekban'dan bahsediyorum.

Kendisi herkesin dilinde.

Uzun yıllar plaza insanı olarak çalıştıktan sonra oyunculuk eğitimi alıp kurumsal hayata veda eden ve ilk kitabını çıkaran Kaan, şehir insanını mercek altına alıyor. Talk şovlarında beyaz yakalı dramlarından sosyal medya davranışlarına kadar pek çok konuda kendine has üslubuyla saçmalıyor. Instagram paylaşımlarından anlaşıldığı üzere, Kaan'ın izleyicisi gırla.

Gösterisine yer bulursam koşarak gideceğim.