İstanbul’un en iyi beş burgercisi

Geçtiğimiz günlerde bana İstanbul'un en iyi burgercilerini sordular.

Ben de cevapladım ve sizinle paylaşmak istedim.

İşte, beş favori burgercim...

1- Hem lezzetli, hem de ucuz gurme burger arıyorsanız Zula'ya doğru yola çıkın. Harbiye'de Klein'ın arka sokağında yer alan gizli saklı bir adres burası...

Burger, taco ve sosisli çeşitlerinden oluşan ufak bir mönüye sahip.

2- Lara's Gourmet Burger, Ortaköy'ün dar sokaklarından birinde bulunuyor.

Moda fotoğrafçısı Lara Sayılgan'ın sahibi olduğu mekan, adını da ondan alıyor. Lara'nın sosları, hamburgerlerine farklılık katıyor.

Özellikle de Lara's Burger ve ona eşlik eden beğendi sosu dikkat çekici.

3- Maslak'ta plazalar bölgesinin saklı adreslerinden biri Burger &

Burrito... Meksika mutfağının imza lezzetlerinden taco ve burrito'lara mönüsünde yer veren mekanın favori burger'leri BB Special ve Juicy B.

4- Akali, Akaretler'de yer alan bir diğer burger üssü. 80- 160-240 gramlık köftesi olan üç burger seçeneği var. İçinde çedar ve turşu standart olarak geliyor. Önce burgeri, sonra içine koyulacak diğer malzemeleri seçiyorsunuz.

5- Uzun kahvaltılara ve keyifli sohbetlere mekan olan bir adres Kavanoz... Mönüdeki burgeri ise, Arnavutköy'e nam salan lezzette. Şu sıralar Yalıkavak'ta yeni açılan yerindeki somon burger de ağız sulandırıyor. Barbekü burger sipariş ederseniz de yanında mısırınızı istemeyi unutmayın