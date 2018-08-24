Dele Alli’nin beyin yakan gol sevinci

İngiltere ve Tottenham'ın 22 yaşındaki futbolcusu Dele Alli, tıpkı Nusret'in tuzlama hareketi gibi kendine has bir hareket bulmuş. Ünlü futbolcunun gol sevinci olarak yaptığı hareket, şu sıralar sosyal medyada fena kafa yakıyor. Hangi ortama girsem, kimle sohbet etsem; 'Sen de yap bakalım, becerebiliyor musun?' diye iddialaşılıyor mutlaka. Ben Dele gibi yapamadım, parmaklarım birbirine dolandı! Dele'nin Tottenham'daki takım arkadaşları da benim gibi beceriksiz çıkmış. Genç oyuncular, gol sevinçlerini farklı farklı şekillerde yaşıyor, futbolla alakası olmayanların bile ilgisini çekiyorlar. Unutmadan; futbolcular, gol sevinçlerinde Playstation oyunlarından esinleniyormuş. Buna benzer bir furyayı, bu sezon bizim futbolculardan da bekliyorum.