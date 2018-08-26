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MERT VİDİNLİ
26 Ağustos 2018, Pazar MERT VİDİNLİ

Kenan trendleri iyi yakalıyor

hayranlarından biriydim ancak uzun zamandır takibimde değildi. Belki de Türkçe müzikten koptuğum içindir. Ancak Kenan'ın ve Alaçatı sahneleri çok konuşulunca, ü nasılmış bir bakayım dedim. Sonra da Kenan'ın 'Vay Be' albümünü sahil yürüyüşlerimde Spotify listeme ekledim.
Kenan, belli ki ruhunu iyi besliyor; şarkılarının etnik altyapıları trendlere ayak uyduruyor, 90'lar pop kurallarına da paralel gidiyor. Albümde yedide yedi tutturmuş; her parçasının ayrı bir demi, ayrı bir tutkusu var. Bayıldım... Yeni albüm Kenan klasikleri arasına girer, beni benden alır ve bir sonraki Kenan konserini kovalarım arkadaş!

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