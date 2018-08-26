Kenan trendleri iyi yakalıyor

Kenan Doğulu hayranlarından biriydim ancak uzun zamandır takibimde değildi. Belki de Türkçe müzikten koptuğum içindir. Ancak Kenan'ın Bodrum ve Alaçatı sahneleri çok konuşulunca, yeni albümü nasılmış bir bakayım dedim. Sonra da Kenan'ın 'Vay Be' albümünü sahil yürüyüşlerimde Spotify listeme ekledim.

Kenan, belli ki ruhunu iyi besliyor; şarkılarının etnik altyapıları trendlere ayak uyduruyor, 90'lar pop kurallarına da paralel gidiyor. Albümde yedide yedi tutturmuş; her parçasının ayrı bir demi, ayrı bir tutkusu var. Bayıldım... Yeni albüm Kenan klasikleri arasına girer, beni benden alır ve bir sonraki Kenan konserini kovalarım arkadaş!