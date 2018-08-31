Bugünlerde 'Hangisi daha yakışıklı?' anketlerinin değişmez mevzusu Loris Karius ile Kıvanç Tatlıtuğ kıyaslaması oldu. Beşiktaş'ın yeni transferi Karius, bu hafta kadın taraftarların en çok konuştuğu kişiydi. Hatta öyle ki; yakışıklılığı, futbol kariyerinin ve transferinin önüne geçti.

Dövmeleri, stili ve Kıvanç'a benzerliği nedeniyle, sosyal medyada ve internet sitelerinde 'Kıvanç mı, Karius mu?' anketleri yapıldı. Kıvanç, aldığı oylarla şimdilik önde ancak Karius, birkaç sempatik hareketi ve çat pat söyleyeceği Türkçe kelimelerle öne geçebilir.

Unutmadan Karius da bir Nusret hayranı; kendisinin Instagram'da takip ettiği tek Türk Nusret... Şüphesiz İstanbul'da yapacağı ilk şey, Nusret'e gitmek olacaktır. Ardından Kıvanç'la da buluşursa şaşırmam. Bu arada, 'Bugüne kadar Türkiye'ye gelmiş en yakışıklı futbolcu kim?' derseniz, benim listemde Galatasaray'ın eski yıldızlarından Wesley Sneijder ilk sırada olurdu.