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ÖMER KARAHAN
22 Mayıs 2019, Çarşamba ÖMER KARAHAN

Katy Perry’nin ilham kaynağı Ümit Besen mi?

Bir zamanlar 'nın Zeki Müren'i taklit ettiğini bu sayfalarda haber yaptığımızda herkes şaşırdı. Biz aslında dünyaca ünlü moda ikonlarının yeni yeni hayata geçirdiği birçok şeyi, yıllar önce yapmışız. Bu yıl Met Gala'ya avizeyi andıran bir kıyafetle katılan , aynı etkinliğe geçen yıl melek kanatları ile gitmişti. Perry'nin bu fotoğrafı da bana yine aynı şeyi düşündürttü. 'Neden?' diye soracak olursanız; uzun yıllar önce , Perry'nin taktığı kanatları, şık takım elbisesine takmış, bununla da yetinmeyip bu kanatlarla çektirdiği fotoğrafı 'Takarak Aşk Kanadını Yakında Geleceğim' adlı albümünün kapağına taşımıştı. Ama Ümit Abi çıtayı öyle bir yükseğe çıkarmış ki Katy Perry'nin bu noktaya ulaşması biraz zor, o ancak bir davete gelirken takabilmiş kanatları..

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