Kıyam; Susamam ekibinin gerçek yüzünü ifşa etti

EN ÇOK KONUŞULAN İSİM
Sosyal medya bu adamı konuşuyor! Onu bir anda 'en çok konuşulan kişilerden biri' yapan şey ise, Şanışer ve bir grup rapçinin yaptığı Susamam çalışmasına karşılık vermesi... Kıyam, Demek Susamam şarkısıyla o grubun gerçek kimliğini ifşa etti.
'TONLA SABIKALARI VAR'
Kıyam, "Kendilerini aydın sanan ekip" dediği o rapçilerden Hayki'nin bir ay önce verdiği konserde ulu orta Allah'a küfür ettiğini, şarkıda ahlak ve etik çığırtkanlığı yapan bazı rapçilerin uyuşturucu ve çocuk alıkoymaktan tonla sabıkalarının olduğunu açıkladı.
'GERİ VİTES YAPMAM'
Kıyam, bu bir grup rapçinin ipliğini pazara çıkarınca yine her zamanki şey oldu. Bir tutam sosyal medya kullanıcısı onu linç etti! Ama bu mangal yürekli adam, onlara bile meydan okudu: "Bu zaten beklediğim bir şeydi. Hak bildiğimi konuşmaya devam eder, geri vites yapmam!"
ŞARKIYA BAK, HEPSİ KENDİNİ SANIYOR BİR AYDIN BEYİN / AMA UYUŞTURUCU, ÇOCUK ALIKOYMA / HEPSİNİN GEÇMİŞİNDE BİR KESİT
Toplandı 20 kişi bir tek eksik bilirkişi
PKK orman yaksın sus devlete göster dişi...
15 Temmuz'da sesin çıkmasın, 16'sında kıyamet...
Marvell gibi toplandı ekip
Keşke bir kelimeniz de örgüte gelseydi devletten sekip
Geri çekil ortama fitne ekip...
Eren iyi ki vardı siz yoktunuz
Aybüke öğretmen, Yasin Börü itinayla sustunuz
Halbuki o zaman da çoktunuz
Muhtemel ki o gün toktunuz...
Şarkıya bak, kendini sanıyor bir aydın beyin, güldürmeyin...
Sözleri dinle, sanki
Türkiye değil Zimbabwe'de yaşıyoruz...
Daha 1 ay olmadı Hayki
Allah'a sövdün, özgürlüğünüz basit...
Uyuşturucu, çocuk alıkoyma hepinizin geçmişinde bir kesit
Bugünden öncesi tonla sabıka
Sorsan hepsi kahraman oldu bol pantolonlu adamlar