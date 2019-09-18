Kıyam; Susamam ekibinin gerçek yüzünü ifşa etti

Sosyal medyanın yeni gözdesi Kıyam, Youtube’da kadın, hayvan hakları ve adalet gibi konularda çığırtkanlık yapan bir grup rapçinin ipliğini pazara çıkardı: “Türkiye’yi Kongo gibi gösteren bu adamların kimisi uyuşturucu müptelası, kimisi çocuk alıkoymaktan sabıkalı. Kimi de daha dün konserinde Allah’a küfreden biri. Bunlar bol pantolonlu karton kahramanlar!”

EN ÇOK KONUŞULAN İSİM

Sosyal medya bu adamı konuşuyor! Onu bir anda 'en çok konuşulan kişilerden biri' yapan şey ise, Şanışer ve bir grup rapçinin yaptığı Susamam çalışmasına karşılık vermesi... Kıyam, Demek Susamam şarkısıyla o grubun gerçek kimliğini ifşa etti.



'TONLA SABIKALARI VAR'

Kıyam, "Kendilerini aydın sanan ekip" dediği o rapçilerden Hayki'nin bir ay önce verdiği konserde ulu orta Allah'a küfür ettiğini, şarkıda ahlak ve etik çığırtkanlığı yapan bazı rapçilerin uyuşturucu ve çocuk alıkoymaktan tonla sabıkalarının olduğunu açıkladı.



'GERİ VİTES YAPMAM'

Kıyam, bu bir grup rapçinin ipliğini pazara çıkarınca yine her zamanki şey oldu. Bir tutam sosyal medya kullanıcısı onu linç etti! Ama bu mangal yürekli adam, onlara bile meydan okudu: "Bu zaten beklediğim bir şeydi. Hak bildiğimi konuşmaya devam eder, geri vites yapmam!"



ŞARKIYA BAK, HEPSİ KENDİNİ SANIYOR BİR AYDIN BEYİN / AMA UYUŞTURUCU, ÇOCUK ALIKOYMA / HEPSİNİN GEÇMİŞİNDE BİR KESİT

Toplandı 20 kişi bir tek eksik bilirkişi

PKK orman yaksın sus devlete göster dişi...

15 Temmuz'da sesin çıkmasın, 16'sında kıyamet...

Marvell gibi toplandı ekip

Keşke bir kelimeniz de örgüte gelseydi devletten sekip

Geri çekil ortama fitne ekip...

Eren iyi ki vardı siz yoktunuz

Aybüke öğretmen, Yasin Börü itinayla sustunuz

Halbuki o zaman da çoktunuz

Muhtemel ki o gün toktunuz...

Şarkıya bak, kendini sanıyor bir aydın beyin, güldürmeyin...

Sözleri dinle, sanki

Türkiye değil Zimbabwe'de yaşıyoruz...

Daha 1 ay olmadı Hayki

Allah'a sövdün, özgürlüğünüz basit...

Uyuşturucu, çocuk alıkoyma hepinizin geçmişinde bir kesit

Bugünden öncesi tonla sabıka

Sorsan hepsi kahraman oldu bol pantolonlu adamlar