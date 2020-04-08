Work and taciz

Work and Travel sistemiyle hem eğitim görmek, hem de çalışmak için Amerika’ya giden üç kız öğrenciden şok suçlama: “Türk öğrencilere yardımcı olduğunu duyduğumuz Naim Salman’a mesaj attık. O, bizim fotoğraflarımız üzerinden erkek arkadaşları arasında taciz içeren yazışmalar yaptı, o isimlere dava açıyoruz”

TAVSİYE ÜZERİNE ARADIK

20'li yaşlardaki üç kız öğrenci Işıl D. , Ece A. ve Kübra K., hem okuyup hem çalışmak için Amerika'ya gitme kararı aldı. Üçüne de, Şikago'da öğrencilere bu konuda yardım eden Naim Salman'ı aramaları tavsiye edildi. Üç öğrenci, Salman'ı arayıp yardım rica etti. Ancak bir süre sonra Amerika'da Naim Salman'ın da olduğu bir Whatsapp grubunda, kendi fotoğraflarıyla erkekler arasında cinsel içerikli yazışmalar yapıldığını öğrendiler.



'PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ'

ŞOKE olan üç öğrenciden biri Naim Salman'a mesaj atarak yazışmaların hesabını sordu. GÜNAYDIN'a açıklama yapan öğrenciler, "Tüm iyi niyetimizle yardım ricasında bulunduğumuz kişinin bunu yapması çok ağırımıza gitti. Küçük düşürüldük, taciz edildik. Bize bunu yapan başta Naim Salman olmak üzere o Whatsapp grubundaki Furkan L., Mehmet G., Kutlu S. ve Gökhan isimli kişiler hakkında dava açacağız. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.



ÖZÜR DİLERİM İŞ ÇIĞIRINDAN ÇIKTI'

GÜNAYDIN, iddialar üzerine Naim Salman'ı aradı. Ancak Salman'a yurt dışında yaşadığı için ulaşılamadı. Salman, olayın patlak vermesinin ardından tacize uğrayan öğrencilerden birine şu mesajı attı: "Yazdıklarım için özür dilerim. Erkekler arasında dalga geçme grubuydu ama iş çığırından çıktı." Salman, yaptığı bu açıklamanın ardından o mesaj gruplarından çıkıp mesajlaşmayı bitirdi.