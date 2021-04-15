ÖMER KARAHAN

Ramazan ayı klasiğidir Nihat Hatipoğlu'nun atv'de yayınlanan iftar ve sahur programları... Pandemi nedeniyle bu yıl seyirci, Hatipoğlu'na Zoom üzerinden bağlanarak sorularını yöneltiyor. İlk iftar programında bağlanıp Nihat Hoca'ya 'Hayırlı Ramazanlar' diyeyim dedim ama nerede... Yayın çok doluydu. Ve dikkatimi çeken şey şu oldu; iftar vaktinde Zoom'da hep gençler vardı. Nihat Hoca'ya soru sormak, konuşmak isteyen yüzlerce genç...







Bu tablo karşısında duygulanan Hatipoğlu, "Gençlik nereye gidiyor?' diye bazen hayıflanmalar duyarsınız. Gençlik burada işte, bakın bir yere gittiği yok. Pırıl pırıl gençliğimiz iftar vaktinde Zoom'da bizimle" dedi.

Nihat Hatipoğlu'na duyulan sevgi ve teveccüh gerçekten 7'den 70'e... Meydan, ekran, Whatsapp, Zoom hiç fark etmiyor, Nihat Hoca hep zirveye taşınıyor.







Linççilere rağmen güzel iş birliklerine devam

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, sözleri ve bestesi kendisine ait olan 'Hiç Oldum' isimli türküsüne klip çekti. Eserin düzenlemesini, ünlü sanatçı Erkan Oğur yaptı. Ardından malum güruh düğmeye bastı, Oğur taşlar sopalar ile Twitter'da linç edilmeye başlandı. Eminim an itibariyle bu linç devam ediyordur.

Yahu Erkan Oğur gibi bir sanatçı; istediği kişi ile düzenleme yapıp enstrüman çalabilir, kimseden icazet almasına gerek yok ki...

Bugün Erkan Oğur, AK Partili değil de CHP'li biriyle böyle bir çalışmada yer alsaydı, sosyal medyadaki klavye delikanlıları tarafından tepki görmezdi. Şener Şen, Mazhar Alanson ve daha birçok büyük sanatçı, sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Partili insanlar ile bir araya gelip bir şeyler yapıyorlar diye linç edildi, ediliyor. Biz birlikte güzel olan, daha da güçleneceğimiz ne varsa yapmaya devam edelim, bu linççiler de bakakalsın, ne diyeyim...







Stop Geert Wilders!

İslam düşmanlığı ile tanınan Hollandalı ırkçı siyasetçi Geert Wilders, mübarek Ramazan ayına ve İslam'a Twitter'dan saldırdı. Wilders, 'İslam'ı durdurun, Ramazan'ı durdurun' paylaşımında bulundu. İşine gelmediği durumlarda insanların hesapları ile ayar veren Twitter yetkilileri, bu hadsiz akıl hastasının bir an önce hesabını kapatmalı...







Futbolcular oruç tutmalı mı?

Ramazan ayının ilk gününde TFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor- Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Mücadelede ezan saatiyle maç içerisindeki sakatlık anı denk geldi. Futbolcular, oyunun durduğu bu anı oruçlarını açmak için kullandı.. Bana göre çok güzel bir görüntüydü. Yıllardır tartışılan bir konudur futbolcuların oruç tutması... Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak?



Çocuklar yararına

'İyiliği keşfet' mottosuyla iş süreçlerini yöneten Getwell, Koruncuk Vakfı ile önemli bir iş birliğine imza atmış. Koruncukların hayal güçlerinin yansıması çizimlerin yer aldığı İyilik Yara Bantları'nı tasarlayan Getwell, bantların satışından elde edilecek geliri de çocuklara bağışlıyor. Güzel bir iş birliği, bravo!