ÖMER KARAHAN

Türkiye Binicilik Federasyonu'nun başkanlık seçimleri önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Her seçimde olduğu gibi burada da seçim öncesi müthiş bir tartışma yaşanıyor. Birden fazla başkan adayının olduğu seçimlerde milli binici Ülkan Delikan da aday olarak gösteriliyor. Ancak Delikan, borsada spekülasyon davası kapsamında 'teşekkül halinde ihracat kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik' suçlarından tutuklanarak hapis yatmış.



Binicilik Federasyonu yönetmeliğinde de başkan adaylarının; 'Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak' gibi bir madde yer alıyor. Akıllarda şöyle bir soru oluşmuş; 'Evrakta sahtecilikten hüküm giyen Ülkan Delikan nasıl başkan adayı olabiliyor?' diye... Delikan ise kendisini "Hakkımda çıkan beraat kararı var. Beni itibarsızlaştırmak için böyle bir yol seçtiler" diye savunuyor.



'BERAAT ETTİM'

Ülkan Delikan, seçim kulislerindeki bu tartışmayla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Projelerimize alternatifler üretmek ve adil bir yarış ortamına sahip çıkmak yerine beni itibarsızlaştırma yolunu seçtiler. 11 yıl önce vuku bulan ve neticede hakkımda verilen beraat kararını yok sayarak hakkımda şüphe yaratmak istediler. Uğradığım mağduriyet ve suçsuzluğum yıllardır tüm camiada bilinen bir gerçektir."



'KURULUŞ OSMAN' YENİ NESİLLER İÇİN TARİHİ BİR KAYNAK

Yapımı ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ'a ait olan 'Kuruluş Osman' hem reytinglerin zirvesinde yer alıyor, hem de son günlerdeki birçok törenden ödüllerle dönüyor. Avrupa'nın en büyük platosu olan Bozdağ Film Platosu'nu geçtiğimiz günlerde ziyaret etmiştim. Orada Osman Bey'in otağında yer alan makamının üstündeki Şûrâ Suresi'nin 38'inci ayeti dikkatimi çekti. Ayette 'Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışma ile yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar' deniliyor.



Kendisi de tarihçi olan Mehmet Bozdağ o kadar titiz bir çalışma yapıyor ki, dizi, sınırlı tarih kitaplarının yanında kaynak olarak gösterilebilecek düzeyde... İşte Osman Bey'in makamının üstünde yer alan bu ayetle, dizinin o dönemi ne kadar iyi yansıttığını görebiliyoruz.



İslami kuralların belirleyici olduğu Osmanlı devrinde meşverete yani danışmaya çok önem verilirdi gerçekten de. 'Kuruluş Osman'önümüzdeki nesillere müthiş bir kaynak olacağı net!



SEKTÖRÜ İŞTE BÖYLE BİTİRİYORLAR!

Pandemi sonrası konser ve ekstra ücretlerine zam yapan sanatçılar, yılbaşı için ekstra bir zam daha uyguluyor. Peki bu durumun yansıması ne olacak?

Elbette konser salonları, açık hava mekanları ve turizm sektörü bu durumdan olumsuz etkilenecek. İşletmeciler ve organizatörler de sanatçı fiyat artırdığı için biletlere, konser ücretlerine ya da mekanlara bu artışı yansıtacak. Zincirleme şekilde fiyatlar katlanarak artacak ve bu işin kaybedeni sanatseverler, hayranlar olacak. Ancak bu adil olmayan artışlar, uzun vadede ne yazık ki açgözlü sanatçıların kendisini etkilecek. Hatırlarsanız bir dönemin dev gazinoları, müzikholleri de yine sanatçıların bu açgözlülüğü yüzünden iflasa sürüklenmişti. Sanatçı kaprisi, fahiş fiyat istemeleri, maliyetlerin yükselmesi sonucu dev gazinolar kepenk kapatmak zorunda kalmış ve bir devir sona ermişti.