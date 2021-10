ÖMER KARAHAN

Batmanlı ressam Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır'ın tarihi Keçi Burcu'nda açtığı 'Hafıza Odası' sergisi üzerine Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya öyle bir yorumda bulundu ki taşı tam gediğine koydu.



Kaya, Güneştekin'in sergide Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı ile olan fotoğraflarıyla birlikte geçmişte Ahmet Kaya ile ilgili yaptıkları 'Vay Şerefsiz' ve 'Parayı Veren Ahmet'i Alır' başlıklı gazete kupürlerini paylaştı.



Ardından da "Bu başlıkların sahipleri ile utanç fotoğrafları çektiren; Ahmet Güneştekin! 'Hafıza' silinmez!" dedi. Güneştekin'in anadili, Kürt meselesi ve göndermeleri ile açtığı sergi ile özdeşleşen bir duruşu olsa yemiş gibi yapacağız ama nerede...



Güneştekin bugüne dek sürdürdüğü çizgisi ile hep 'Sosyeteye yeni girmiş köylü güzeli' rolüyle şirinlikler yaptı ve yapmaya da devam ediyor. Balon bir şişirme ve PR lobisi ile kimlik sergilemeye çalışan ancak özünde milyonlarca para için bu tutumu sergileyen Güneştekin'in 'Maske ve Tokat' eserini kim yapacak diyordum ki, Gülten Kaya müthiş bir bakış açısıyla bunu gerçekleştirdi...



ÖZERMAN TEKNE BATMADAN BU İŞLERİ BIRAK!

'Best Model Of Turkey 2021' yarışmasında 'Best Smile' güzeli seçilen Elmas Yılmaz, birincinin yarışmadan önce belli olduğunu iddia etti.



Organizasyon sorumlusunun erkek yarışmacılara 'Erkan Özerman'a kim masaj yapmak ister?' şeklinde mesajlar attığını da söyleyen Yıldız'a; Best Model yarışmacılarından Barış Arslan destek çıktı.

Bu iddialarnereden bakarsan bak büyük rezillik! Best Model ve Erkan Özerman ile ilgili son yıllarda ortaya haberlerin ardı arkası kesilmiyor...



Eskiden de bazı söylentiler kulaktan kulağa dolanırdı ancak son zamanlarda hiçbir şey gizli kalmıyor ve tekne her yerden su almaya başladı. Bence bir an önce Özerman'ın bu organizasyonları bir daha yapmamak üzere bırakması gerekiyor.