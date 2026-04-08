ÖMER KARAHAN

Bugüne dek yaptığı iyilikler ve yardımlar ile insanların yüzünü güldüren Mesut Özil, yardımlarına devam ediyor. Türkiye ve dünya genelinde ihtiyaç sahiplerine, mülteci kamplarına ve yetimhanelere gıda kolisi, iftar yemeği, ilaç ve sağlık hizmeti, oyuncak, okul bursları gibi birçok farklı alanda yardımlar yapan Mesut Özil, Londra'da evsizlere ve şiddet mağdurlarına destek olmuş, Gazze'ye malzeme göndermiş ve Uygur Türklerine desteğiyle de hep konuşulmuştu.

ANLAMLI YARDIM

Üçüncü kez anne-baba olmanın sevincini yaşayan Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, kızları Elisa'nın dünyaya gelişiyle birlikte yine yürekleri ısıtan bir iyiliğe imza atmaya hazırlanıyor. Bu mutluluğu sadece kendi aileleriyle sınırlı tutmak istemeyen Özil çifti, hem yeni doğan hem de savaşta kimsesiz kalan çocuklar için anlamlı bir bağış adımı atıyor. Amine Gülşe ve Mesut Özil, devlet nezdinde geçerliliği olan kuruluşların belirlediği, maddi durumu yetersiz ailelerin doğum masraflarını üstlenerek birçok bebeğin sağlıklı koşullarda dünyaya gelmesine destek olacak.

Böylelikle minik Elisa'nın doğumu, başka annelerin gözyaşını sevince dönüştürecek bir umuda dönüşürken; her yeni hayat, onların mutluluğuna ortak olacak. Öte yandan Özil çiftinin yardım eli, sınırları aşarak savaşın gölgesinde büyüyen çocuklara da uzanacak. Çift, başta Gazze olmak üzere İslam coğrafyasında savaşın gölgesinde yetim ve kimsesiz kalan çocuklar için yardımda bulunacak. Böylelikle karanlığın ortasında büyümeye çalışan minik yürekler için yeni bir ışık yakılmasını sağlayacak Özil...

Mesut Özil ve Amine Gülşe çifti, bir kez daha gösteriyor ki; bazı mutluluklar paylaşıldıkça büyür. Elisa'nın gelişiyle birlikte sadece bir aile değil, umudu bekleyen nice hayat yeniden filizleniyor.



PSİKOTERAPİYE IŞIK TUTUYOR

Psikoterapi son dönemin en gözde kavramı! Ancak sosyal medyada, ekranda ve gündelik hayatta sıkça yanlış ya da eksik biçimde anlatılıyor. Kimi zaman gizemli bir iyileşme vaadi, kimi zaman ise sıradan bir sohbetmiş gibi gösteriliyor. Bu bilgi kirliliği, terapiye dair gerçekçi beklentiler oluşturmayı zorlaştırırken, ruh sağlığı alanında güvenilir kaynak ihtiyacını da her geçen gün arttırıyor.

İşte bu yüzden işin uzmanları kolları sıvamış. Prof. Dr. Kültegin Ögel yönetiminde, alanında uzman 21 ruh sağlığı profesyoneli; Psikoterapi: Kendini Tanıma Yolculuğu isimli bir kitap çıkarmış. Kitap psikoterapiye dair merak edilen tüm sorulara sade, anlaşılır ve bilimsel temelli yanıtlar sunuyor. Konuya ilgi duyanlar için eşsiz bir başvuru kitabı olduğunu düşünüyorum.



'GÖCEK'TE YAŞAMAK BİZE GÖRE DEĞİLMİŞ'

Futbolcu eşi Şener Özbayraklı ile bir süre önce Göcek'e yerleşen oyuncu Şimal Makal, İstanbul'a dönme kararı aldıklarını söyledi. Makal, "Orayı çok sevemedim. Emekli kafası bize göre değilmiş, daha çok genciz ve çalışmamız gerekiyor.

Şehir hayatını daha çok sevdiğimi anladım" dedi. İstanbul'daki evi için sanat danışmanı Arzu Gündoğdu ile birlikte sanat galerisi gezip dekorasyona uygun tablolar arayan Makal, "Bütün odaları tablolarla doldurmak istiyorum, öyle bir hayalim var" dedi.



22 YILLIK EVLİLİĞİN ARDINDAN DOSTLUK SÜRÜYOR

Altan Gördüm'ün, eski eşi Vahide Perçin hakkındaki sözleri önüme geldi. Altan Gördüm eski eşinden "En iyi arkadaşım" diye bahsediyor ve şöyle devam ediyordu: "Kızımla ve Vahide'yle haftada iki gün yemek yeriz!"

Gördüm, eski eşi ve kızıyla geçenlerde yakın arkadaşı olan Vahip Yılmaz'ın mekanında balık yedi. Gördüm ve Perçin'in biten evliliklerinin ardından hâlâ dost kalmaları güzel.