ÖZLEM AVCI

Murat Dalkılıç'ın 'Afeta' adlı albümü, geçtiğimiz günlerde Poll Production etiketiyle çıktı.

Arapça'da 'Yaşam veren' anlamına gelen 'Afeta'nın adını verdiği şarkı, maalesef benden geçer not almadı. Dalkılıç'ın, Gülşen'le seslendirdiği 'Bir Güzellik Yapsana' ve 'Derine' adlı şarkılarından başka şarkısı hafızamda yer almıyor.

Son albümü dinledim.

Söz-müziği kendesine ait olan 'Afeta' adlı şarkıya bu ismi koyarak dikkat çekmeye çalışmış. Şarkının isminin değişik olması, dikkat çekeceği anlamına gelmiyor sevgili Murat.

Şarkının sözlerine baktım, resmen uydur uydur söyle olmuş.

Tekrar edilen ritimler ve sözler... Dalkılıç, bence zorlama şarkılar yerine daha farklı bir şeyler yapmalı. Bazen ne yapsanız olmuyor; hangi imajı yaparsanız yapın, şarkıya hangi ismi verirseniz verin maalesef başarılı olunamıyor.

Dalkılıç, biraz inzivaya çekilerek daha farklı soundlarla, çok daha yaratıcı sözlerle müzikseverlerin karşısına çıkmalı.

Söz-müzik yazma konusunda bu kadar ısrarcı olmamalı.

Öyle şarkı ismini farklı kullanarak olmuyor.

Nitekim şarkı You- Tube'da düşük izlenme oranıyla da dikkat çekiyor.



Müslüm Baba'nın mahzenden çıkan şarkıları

Müslüm Gürses, arabesk müziğin önde gelen isimlerinden...

Lakabıyla Müslüm Baba. Vefatından sonra şarkılarının kıymeti arttı, filmiyle bir kez daha gönülleri fethetti ve geçmişte Müslüm Baba dinlemeyen bir grup bile şarkılarını dinler oldu. Müslüm Gürses'in 1990'larda seslendirdiği ancak hiçbir zaman yayınlanmayan şarkılarından oluşan 'Mahzendeki Şarkılar 2' adlı albümü de geçtiğimiz hafta Sony Müzik etiketiyle piyasaya çıktı. Gün yüzüne çıkmamış şarkıları müzikseverlerle buluşan Müslüm Baba'nın tüm parçalarının hakları Elenor Müzik'e ait, ancak dağıtım ve tanıtımı Sony Müzik'te bulunuyor.

Elenor Müzik tarafından, Müslüm Baba'nın yine daha önce yayınlanmamış şarkılarından oluşacak 'Mahzendeki Şarkılar 3' albümünün hazırlığı içinde olunduğu belirtildi.



Doğudaki festival gençleri coşturacak

Müzik tabii ki İstanbul, İzmir ve Ankara'dan ibaret değil.

'Doğuda neden festivaller yapılmıyor' diye düşünürken organizosyan tanıtımı yapan Ebru Sezgin, "Palandöken'de büyük bir festival yapıyoruz" diyerek bana güzel haberi verdi. Bu tip festivaller düzenlenerek sanatçıların ve müziğin tüm Türkiye'ye ulaşmasını canı gönülden dilerim.

Gelelim festivalin içeriğine... Ceza, Mor ve Ötesi, Anıl Piyancı, Pera ve Deeperise'ın performanslarıyla 13-15

Aralık tarihleri arasında Palandöken'de düzenlenecek olan Icebreak, Türkiye'nin pek çok şehrinden gelen müzikseverlere ev sahipliği yapacak.

Joy Grup organizasyonu ile bu sene 4'üncüsü düzenlenen festivalde Happy Hour, After Ski, Lobi ve gece etkinlikleri Polat Erzurum Resort'te kurulacak üç farklı sahnede gerçekleşecek.

13 Aralık'ta After Ski etkinliğinde konser verecek olan Ceza ve Anıl Piyancı'yı, aynı gün gece etkinliğinde sahne alacak olan Deeperise takip edecek. 14 Aralık'taki After Ski etkinliğinde ise Pera ve ardından gerçekleşecek Mor ve Ötesi konseri sonrasında Abdullah İnal performansı ile festivalin kapanışı yapılacak. Hem kayakçılar, hem de müzikseverler bir araya gelecek.