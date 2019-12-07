ÖZLEM AVCI

Rap müziğin en başarılı isimlerinden biri bence Sagopa Kajmer. Ama son klibi 'Toz Tanelerini' izleyince 'Sagopa neler yapmış?' dedim. Bugüne kadar hal ve hareketlerine dikkat eden, hayranlarına ölçülü şekilde seslenen Kajmer, klibinde uygunsuz bir parmak hareketi yapıyor. Beni ve hayranlarını şoke eden bu sahneleri sormak için kendisine ulaşmak istedim. Ancak sonra o muhteşem parçasını bir kez daha dinleyince şifreleri çözdüm; şarkıyı ayrıldığı eşi Kolera için yazdığını anladım. Ünlü rapçi, klibinde iki parmağını kaldırdığı bölümlerde eski eşine "İki kişilikken teke düştüm hayatta ama duble söyledim rakımı masama inatla" diye sesleniyor. Rap müziğin değerli sesi ve kalemi olan Sagopa Kajmer'in vardır bir bildiği diyelim... Kajmer'in uzun yıllar boyunca şarkı söylemesini, müzik yapmasını dilerim.



Demet'ten tam not aldı

'Rivayet' şarkısıyla müzik listelerini alt üst eden pop müziğin genç yıldızı Yılmaz Taner, 'Tanıdık' adlı şarkısını müzik severlerle buluşturdu. Sözü ve müziği Zeki Güner'e ait şarkısı ile müzik kariyerinde sağlam adımlarla ilerlemeye devam eden Taner'e ilk destek Demet Akalın'dan gelmiş. Günümüzde sanat dünyasında destek vermek yerine köstek olanlara daha çok rastlıyoruz. Akalın, tam tersi bir davranış gösterdi, Taner'in klibini sosyal medyadan paylaşarak ona destek oldu. Akalın, paylaşımına "Dağlayan şarkılar da çıkıyor" notunu düştü. Yılmaz Taner ise "Demet Hanım acaba bir gün benim de şarkımı paylaşır mı diye düşünmedim desem yalan olur. Çok mutluyum" diyerek Akalın'a teşekkür etti. Gençlere gösterilen bu tür destekler aslında sanatçının kendisini büyütür. Demet Akalın'ı ben de tebrik etmek istiyorum.



Bir albümde 21 Hakkı Yalçın hiti

Hakkı Yalçın, pek çok şarkı sözüne imza atmış çok değerli bir kalem, benim de abim. Polat Yağcı ile Nisan ayında bir albüme imza atacak. Bugüne kadar Demet Akalın'dan Ebru Gündeş'e kadar birçok isim, Yalçın'ın şarkılarını seslendirdi. Bu albümde; geçmiş yıllarda seslendirilen 21 Hakkı Yalçın şarkısını, başka isimlerden dinleyeceğiz. Hakkı Abi'me 'Neden 21 şarkı?' dile sorduğumda, şu cevabı verdi: "Söz yazarlığına 21 yaşında başladım. Albümü kariyerimin 41'inci yılında ve 62 yaşıma bastığım gün çıkaracağım."



Bu sese dikkat edin!

Daha önceki yazılarımda 'Zeynep Bastık ve Feride Hilal Akın'a dikkat edin' demiştim, bu sefer dikkatinizi Sura İskenderli'ye çekmek istiyorum. Azerbaycan'da çektiği 'Bir Daha Yak Yalancı' isimli şarkısı ile Youtube'da 119 milyon 778 bin kez dinlenmiş. Ondan önceki şarkısı 'Yaram Derinden' 57 milyon 230 bin izlenmiş. Yani Sura, dijital dünyada kendisini ispatlamış ancak tanıtım çalışması yapması gerekiyor çünkü kendisi hakkında hiçbir bilgiye ulaşamadım. Sadece sesi ve şarkılarıyla milyonların beğenisini kazanan Sura artık vitrine çıkmalı, dijital dünyada yaşadığı fenomenliği sahnelere de taşımalı. Çok iyi bir ekip ve menajerlikle bu sesi tüm Türkiye dinlemeli. Yolun açık olsun Sura İskenderli.