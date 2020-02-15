ÖZLEM AVCI

Ziynet Sali, 'Ömrüm' adlı şarkısını müzikseverlerin beğenisine sundu. Sevgililer Günü haftasında olduğumuz için 'sevgili', 'aşkım', 'ömrüm' adlı şarkılar çok duyulur normal olarak. Tamamen stratejik bir şekilde özel günlerde çıkarılır bu şarkılar...



AYNI ŞARKILAR

Ziynet Sali'nin şarkısı da Sevgililer Günü'ne özel olsun mantığıyla sunulmuş. Şarkıyı dinledim ve bir şarkıya inanılmaz benzediğini düşündüm. Şarkıyı birkaç arkadaşıma daha dinlettim, her biri farklı şarkıya benzettiğinden bahsetti. Ben de 5 yıl önce İrem Derici'nin seslendirdiği 'Kalbimin Tek Sahibine' (239 milyon izlenmiş, dikkatinizi çekerim) adlı şarkıyla aynı olduğunu iddia ettim. İşin ehline danışarak, yıllardır bu camiada olan Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservaturı mezunu çok yakın bir arkadaşıma danıştım. Olayı şöyle özetledi: "Şarkıları birebir aynı diye düşünmemizin nedeni, yedi notanın aynı, sekizinci notanın farklı basılmasından ve makamların aynı olmasından kaynaklanıyor." Şarkıyı yapan müzisyen yedi notayı aynı kullanıp sekizinci notayı farklı kullanınca şarkı aynı oluyormuş gibi hissettiriyormuş yani. Aslında esinlenmenin bir başka versiyonu. 'Yani kitabına uydurmak mı?' dersiniz bunu bilemem ama müzisyenler yedi nota yerine üç nota bassınlar da aynı şarkılar ortaya çıkmasın. Unutmayın, müzikte farklı olan kazanır.



Sektörde değeri bilinmeli

Kendi seslendirdiği şarkılar kadar Sibel Can'la 'Beş Dakika' isimli şarkıda yaptığı düetle, Demet Akalın'a ve daha pek çok isme verdiği şarkılarla bence sektörün sessiz sedasız kralıdır Tan. Yıllardır kendi şarkılarını yapan Tan, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Sezgin Gezgin'e ait 'Sen Üzülme' adlı yeni şarkısıyla müzikseverlerin karşısına değişik soundla çıktı. Her şarkısında değişik soundlar deneyen Tan, 'Yalan', 'Dur', 'Ona Söyle' ve 'Sevda' gibi kendi şarkıları kadar 'Zekai Tunca 50. Yıl Ustaya Saygı' albümünde seslendirdiği 'Git Gidebilirsen' adlı şarkı ile sanat müziğinde de başarılı olduğunu gösterdi. Tan, en çok konser veren sanatçılar arasında üst sıralarda. Sadece Sevgililer Günü haftası nedeniyle üç gün üst üstte farklı şehirlerde müzikseverlerle buluşacak. Yani onun için dört dörtlük sanatçı diyebiliriz. Ayrıca sanat camiasının karmaşasından da uzakta yaşayan biri. O da Hakan Altun gibi Bodrum'da yaşamaya başlamış.



Bu sefer pop okudu

Etnik müziğin ve Anadolu türkülerinin sevilen yorumcusu Züleyha, yeni single'ında pop müziğe yelken açtı. Züleyha, gerçekten ters köşe yaparak Sevgililer Günü'nde pop müziğinin kült şarkısını söylemiş. Züleyha, 1995'te İzel'in seslendirdiği 'Ah Yandım' şarkısını hakkıyla seslendirmiş.Yıllarca türkü ve etnik şarkılardaki başarısını bildiğimiz Züleyha, pop şarkılarda da iddialı olduğunu gösterdi. Bakalım bundan sonra hangi tarzda şarkılarla karşımıza çıkacak?

