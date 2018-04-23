AYŞE ÖZYILMAZEL

1. ŞEBNEM FERAH: Şebnem Ferah yeni albüm çıkarırsa zaten biz coşarız, ki çıkarttı; adı 'Parmak İzi'. Onun sözünü, müziğini, sesini yepyeni şarkılarla dinlemeye doyamıyorum.

2. 'ŞIDDETSİZ İLETİŞİM': Topluca iletişemediğimiz şu günlerde elime Marshall Rosenberg imzalı, Remzi Kitabevi'nden çıkmış 'Şiddetsiz İletişim' kitabı geçti. 'Nasıl konuşur ve tepki verirsek hayatımız kolaylaşır ve insanlarla aramız güzelleşir?'in şifresi bu kitap. Herkes alsa da okusa keşke.

3. MASABUKA GRILL: Cumartesi günü keşfettim. Küçük Bebek'in girişinde, Yunan adası Tasos'tan kopup gelmiş. Izgarada et, tavuk, köfte, sosis pişiriyor; seçtikleriniz patates kızartması ve pidelerle, kocaman tahta servislerde geliyor. Tabak yok; önünüze konan yağ geçirmeyen kağıtların üzerinde yemeğinizi yiyorsunuz. Çok lezzetli.

4. HILLTOWN AVM: Maltepe'deki Hilltown AVM'nin listeye girme sebebi, ülkemizin tek köpek kabul eden alışveriş merkezi olması. Al köpeğini git... Köpek kabul eden yerlerin çoğalması dileğiyle...

5. HİPİCON: Yaz sezonu geldi, bana da oturduğum yerden alışveriş yapma hastalığı geldi. Yeni keşfettiğim alışveriş sitesi Hipicon'da farklı ve trendy ürünler tespit ettim; bildiriyorum.