AYŞE ÖZYILMAZEL

Başlık biraz dalgacı durdu ama zerre dalga geçmiyorum çünkü mevzu bir aileyi derinden sarsmış durumda.

Hadise'nin annesi, geçtiğimiz günlerde intihara teşebbüs etmiş. Hadise'nin basın danışmanları önce 'Zehirlendi, midesi yıkandı' gibi bir açıklama yapmışlar.

Ee ne yapacaklardı? Bir insanın yaşamından vazgeçecek hale gelmesi; hem kendisi, hem de ailesi ve onu sevenler için çok üzücü. Cümle âlemin de bilmesine gerek yok ama biz bu olayın ayrıntılarını şak diye nereden öğreniyoruz?



KÖTÜLÜK DEĞİLSE NE?

Gecenin köründe hastane değiştirmek isteyen Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk'ün yardım için aradığı Nur Yerlitaş'tan... Televizyona çıkıp tek tek anlatıvermiş o gece yaşananları Yerlitaş...

Ama bu kötülük değilse nedir ki Nurella?

Senden yardım istemiş kişileri ortaya dökmek yakışır mı? İnsan bir soluklanıp düşünmez mi, üzülmez mi?

Sonrasında da annenin üç kızına yazdığı mektuptan satırlar düşmüş magazin basınına. 'Benimle ilgilenmediniz, para için birbirinizi yediniz' tadında sözler...

Peki Hadise'nin annesinin intihar mektubu nasıl oluyor da basına sızabiliyor? Demek ki Hadise'nin güvendiği dağlara çoktan çığlar düşmüş, haberi yok.

Olaydan sonra Hadise, menajerliğini yapan ablası ve kıyafetlerini hazırlayan kız kardeşiyle tüm iş ilişkisini kesmiş. (Nihayet)

Buyurun size, dört başı mamur bir kanlı ay tutulması olayı. İçimdeki astrologu tutamıyorum. Bu kanlı ay meselesiyle ilgili ne bulursam okudum. Duruma bir Rezzan Kiraz kadar hakimim.

Kanlı ay tutulması, ailedeki kadınlar ve onlarla yaşanan sorunlarla da ilgili olacak demişlerdi. Çözülmeyen problemler bir bir ortaya dökülecekti.



TEMİZLEN, ÖZGÜRLEŞ, UÇ

Alın işte Hadise de, onun önünü tıkayan, ilerlemesine engel olan ve uzun zamandır yüzleşmeyi ertelediği bir konuyla çat diye yüzleşmek durumunda kaldı.

Ne yalan söyleyeyim; Hadise'nin artık kız kardeşleriyle çalışmayacak olması pek hoşuma gitti. Küçük kardeş kusura bakmasın ama; dünya güzeli ablasını, o kadar kötü ve demode tabir edilecek düzeyde kıyafet seçimleriyle giydiriyordu ki...

Hadise, işi gerçekten bilen birine teslim olup yüzde 100 daha modern, şık ve ona yakışan kıyafetler giyecektir eminim.

Büyük ablanın oradan buradan esinlenmiş klipleri de başka bir âlemdi... Hadise bunlardan çok daha iyiydi... Bence tabii... Neyse. Ayağındaki taşları, omzundaki yükleri at Hadise...

Sen bugüne kadar yapacağını yaptın. Ses senin, ter senin, emek senin... Ee tabii ki gün sonunda kesilen faturalar da daima senin. Şer gibi görünen durum, senin yeniden doğuşun olsun.

Temizlen, yenilen, özgürleş, uç.

Senin için temennim budur.