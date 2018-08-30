AYŞE ÖZYILMAZEL

Mehmet Ali Erbil, müthiş bir oyuncu ve sunucu... Buna zaten söz söylemeye gerek yok. Ama Erbil'in geçtiğimiz hafta sonu verdiği röportajda koca bir yara var ve bence bundan kendisinin bile haberi yok.

Kadınların Mali'nin gözündeki yerine hiç girmeyeceğim; girsek çıkamayız çünkü. Eskiden 20'liklere bakarmış da şimdi 30 yaşa çıkmış da... Felaket yani... 5 yaşında takılı kalmış bir zihniyet. Gram büyümemişlik, kadından anlamazlığın dibi. Neyse...

Röportajda beni sarsan başka bir açıklamasıydı.

Sevgililerini, kızı ve oğluyla tanıştırıp tanıştırmadığı mevzusunu şöyle anlatıyor Mali: "Yasmin tanıştırdıklarımı hiç kabullenmiyor, hakaret ediyor. Ali Sadi de 'Ne tanışacağım, 100 taneden biri işte' diyor." Komik mi? Asla! İnsanın anlatmaya dili varmamalı mıdır? Kesinlikle!

Baba ile annenin birbirlerine ve karşı cinse davranışlarının, onlar hakkında kurdukları cümlelerin, çocuklarının ilişki kurma modelleri üzerinde yüzde 100 etkisini olduğunu biliyoruz değil mi?



HİÇ KOMİK DEĞİL!

Babasının sevgilileri için 'Ne tanışacağım, 100 taneden biri işte' diyen bir çocuğun, büyüdüğünde kadınlara ve ilişkilere yaklaşımı ne kadar sağlıklı olabilir ki? (İyi ki Tuğba (Coşkun) gibi bir annesi var.) Babasının dağınık, özensiz özel hayatını, kadınlara saygısız tavrı, bir kızın ilişki/erkek anlayışını nasıl perişan eder biliyor mu Mali?

Özgüveni düşük, her gülümsemeyi sevgi zannedip sürekli kafasını duvara çarpan, ilgi bağımlısı, özden yaralı, kafası karışık genç kızlar; kadınlar sağlıklı ilişkiler kuran, karşısındakine saygı/sevgi gösteren anne-babalardan çıkmıyor... Kadınlara kötü davranan, onları eşya/dekor/süs olarak gören, bir türlü kadınlara güvenemeyen erkekler de...

Annesi dövülen çocuk, ileride karısını dövüyor. Babası, annesini aldatan erkek, evlenince karısını aldatıyor gibi gibi...

Sevgili Mali, iki dakika kendi ekseninizden çıkıp çocuklarınıza bu cümleleri kurduracak neler yaptığınızı düşünseniz ya...

Çünkü hiç komik değil, hiç.