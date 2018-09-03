AYŞE ÖZYILMAZEL

?Chiara Ferragni... Tanımıyorsanız hemen anlatıyorum; kendisi dünyanın en fazla kazanan blogger'ı. Milyonlar, milyonlar... Sosyal medyada kombinlere doymayan, moda markalarıyla işbirliği yapan, ellerinde bavulları, bavullarının içinde tasarımcılardan topladıkları elbiseleri, ayakkabıları, çantaları, aksesuvarları, yanlarından bir an olsun ayırmadıkları fotoğrafçıları ile şehir şehir gezip sosyal medya paylaşımları yapan kızlarımızın atası, ablası, divası, kraliçesi, Madonna'sı... Chiara 31 yaşında, Boğa burcu bir İtalyan. Esasen çocukluğundan beri de modellik yapıyor. Sosyal medya dünyasının nereye gideceğini anında fark etmesiyle, o zamanki sevgilisi, internet girişimcisi Riccardo Pozzoli'nin 'hadi'lemesiyle The Blonde Salad blogunu kurup ardından Instagram'ın ilk fenomenlerinden oluveriyor. Aynı zamanda Vogue dergisinin kapağına çıkan ilk blogger...

RESMEN İTALYANCA'YI SÖKTÜM!

Çalışmalara doymayan Chiara; o moda haftası senin, bu moda haftası benim davetiye kovalar, takipçilerine takipçi katarken, bekleme yapmadan kendi markasını da kuruyor tabii. Dünyanın en büyük moda şirketleri de kapısında diziliyor. Fakat gönül bu ya; kızımız, Riccardo'dan sonra gidip kimsenin kendisine layık bulmadığı İtalyan rapçi Fedez'e aşık oluyor. Aşk meşkin yanı sıra Fedez de ününe ün katıyor tabii. Ardından sahnede evlenme teklifi, bebeklerinin Los Angeles'taki doğumu derken, çiftimiz geçtiğimiz cumartesi günü Sicilya'da evlendi.

Ama ne evlenmek, ne düğün! Sosyal medya ahalisinin aklı çıktı, aklı! Ben şahsen, her dakikası Instagram hikayelerinden servis edilen düğünü takip edeceğim derken, resmen İtalyanca'yı söktüm. Amore!

Peki sosyal medya şovuna dönen düğünde neler oldu... Alitalia Havayolları düğüne sponsor olmakla kalmadı, bir uçağını Ferragnez logosuyla döşedi. Pembe halılar, bardaklar, cips kapları, su şişeleri, biletler her yer Ferragnez'di. Ferragnez mi ne? Aaa aşk olsun! Ferragni ile Fedez'in karışımı işte. Sonracığıma Chiara ve Fedez'in dev bebekleri yapıldı. Bebekler, davetlileri uçak kapısında karşıladı.

Sicilya'da düğünün yapılacağı yerin önüne binlerce Chiara hayranı toplandı. Mumlar yakıldı, çiçekler atıldı, hikayeler çekildi, çığlıklar atıldı. Sanırsınız Angelina ile Brad yeniden evleniyor. Öyle bir kıyamet koptu yani...

O gıcık ve pozcu Fedez'in hikayeleri bile 2 milyon izlenme sayısını buldu.

Gelinin düğün öncesi yemek kıyafetini Prada, gelinliğini ve parti kıyafetini ise Dior özel olarak tasarladı.

İLLE DE TAKİP!

Nikahtan sonra Ferragnez Lunaparkı'nda eğlence başladı. Havai fişekler atıldı, atlıkarıncaya binildi, boks yarışması yapıldı, dev sahnede konserler verildi. Damadın erkek arkadaşlarının, tüm bu şıklığa karşı sergiledikleri çığrından çıkmış ergen eğlenceleri ise sinirlerimizi bozdu. Sanırsınız Çarşı'da derbi sevinci yaşıyorlar! Yakalar bağırlar açıldı, gömlekler çıktı, hortumlardan içkiler içildi. Damat deseniz zaten sinirlerimizi bozdu. Hani sanki kız aşıktı da, oğlan durumdan nemalandı. Hele düğün sonrası, fotoğrafta kızı parmak ucuna kalkarak öpmesi 'Ahh be Chiara!' dedirtti.

Instagram'da hafta sonumuzu Ferragnez çifti ele geçirdi yani. Sosyal medya adına tarihi günlerdi...

Dijital çağ ile değişen 'ünlülük' kavramını, sosyal medyayı doğru kullananların neler yapabileceğini, sosyal medyanın tahmin edilemez gücünü, televizyonların anılarda kalan çoktan sönmüş etkisini bir kere daha gördük.

Chiara'yı görmezden gelmek, günümüz gerçeğini ve reklamcılık, tanıtım adına geleceği görmezden gelmektir. Elbette şaşıracağız, ağzımız açık bakacağız, anlamlandıramayacağız ama ille de takipte kalacağız, takipte kalmazsak eksik kalacağız, dışlanmış hissedeceğiz. Zaten tüm numara da bu eksiklik ve dışlanmışlık hissi üzerine değil mi?