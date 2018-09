AYŞE ÖZYILMAZEL

ABD Açık Tenis Turnuvası kadınlar finalinde kıyametler koptu. Finali kazanan ilk Japon olan 20 yaşındaki Naomi Osaka'nın başarısından çok Amerikalı tenisçi Serena Williams konuşuldu.

Peki neden? Maç sırasında sandalye hakemi Portekizli Carlos Ramos, Serena Williams'ı tribünde oturan antrenöründen taktik aldığı için uyardı.

Uyarının ardından puan kaybeden Serena sinirlenip raketini kırınca, hakem kural ihlalinden 15 puan ceza verdi.

Hakemin yanına giden öfkeli Serena, "Antrenörümden taktik almadım, hayatımda hile yapmadım. Bana özür borçlusun, hile yaparak kazanacağıma kaybederim daha iyi" diye bağırdı ve dinlenme yerine oturdu. Sonra yine hakeme, "Özür dilediğini söyle, benden puan çaldığın için hırsızsın" dedi.

Hakemse Serena'dan 15 puan daha kırdı, Serena delirdi! Erkek tenisçilerin hakemlere neler neler dediğini ve hiçbir zaman ceza almadığını, kadın olduğu için kendisine bunun yapıldığını söyledi.

Oyunu asla bırakmamasıyla ve son setlerde kazanmasıyla ünlü Serena Williams, kritik puanlarının elinden alınmasıyla kupayı kaybetti.

Fakat törende seyirciler ıslıklar çalıp durumu protesto edince, Osaka'ya sarıldı ve destek verdi. Daha sonra da basın toplantısında; bunun Osaka'nın ilk grand slam şampiyonluğu olduğunu ve o anın böyle bir olayla bozulmasını istemediğini, her kötü olaydan dersler çıkarılması gerektiğini, bundan böyle kadın tenisçiler ve erkek tenisçiler arasında çifte standart olmayacağını, daima kadın hakları için çalıştığını anlattı.

Osaka da Williams'la oynadığı için çok mutlu olduğunu, gurur duyduğunu vurguladı. Yani iki kadın, kötü bir durumdan birbirlerine destek olarak çıkmayı başardı.

Keşke her zaman böyle olsa... Her birimiz kötü durumlardan iyi şeyler çıkarmayı, önümüze bakmayı, birbirimize destek olmayı becerebilsek.

Bu arada Serena Williams'ın tribünden taktik aldığını söyleyen hakem Carlos'un derdi neydi acaba diye de düşünmeden edemiyorum.