AYŞE ÖZYILMAZEL

1. 'La Casa de las Flores': İki günde bitirdiğim şahane Netflix dizisi...

Mexico City'de yaşayan zengin ve tanınmış De la Mora Ailesi'nin mükemmel görünen dünyası, baba 'Ernesto'nun metresinin ailenin çiçekçisinde kendini asmasıyla alt üst olur. Sonrası nefis bir kara komedi... Dizi severler mutlaka izlesin.

2. Blinkist:

Kitap okuyamayacak kadar yoğun musunuz?

Ama bir yandan da kitap dünyasından geri kalmak istemiyor musunuz?

Akıllı telefon uygulaması Blinkist, imdadınıza yetişiyor. Özellikle iş insanlarının favorisi olan bu uygulamaya girip, Kişisel Gelişim, Yöneticilik, İletişim ve Psikoloji gibi kategorilerden kitapları seçip, 15 dakikada başlıklar altında toplanmış en önemli yerlerini okuyup, kitabı bitirebiliyorsunuz.

Mesela ben dün gece üç kitaba göz attım.

Kitapların sesli özetleri de var. Buyurun deneyin, hiç yoktan iyidir.

3. Ayşegül Aldinç- 'Sorma' (Benden Söylemesi): Ayşegül Aldinç'in ilk plağı, gazeteye gelip masamda görünce çok heyecanlandım. Sezen Aksu'dan 'Sorma', Aysel Gürel sözleri ve Sezen Aksu bestesiyle 'Gelmeyeceğim', Şehrazat'ın 'Delip de Geçer'i, Bülent Ortaçgil'in 'Şık Latife'si ve Ayşegül Aldinç'in harika yorumu...

Plak dinleyenler koleksiyonlarına katmalı...

4. 'Öteki Taraf': Geçen kış vizyona giren, Özcan Deniz'in Aslı Enver ve Meryem Uzerli ile oynadığı İspanyol yapımı 'La Cara Oculta'dan uyarlanan gerilim filmi.

Vizyondayken izleyememiştim.

Hafta sonu Apple TV'den kiraladım, hiç de fena değildi; gözümü ayırmadan izledim.

Çekimleri, kurgusu çok başarılı, tansiyonu da yüksekti. Geç de olsa tebrikler.

5. Tüy Siklet: Eğer siz de benim gibi yemek yapmaya meraklıysanız ve sağlığı da elden bırakmak istemiyorsanız, buyurun Elif Edes Tapan'ın yemek kitabı 'Tüy Siklet'e.

Dünya mutfağından tarifleri, hafif ve her evde kolayca yapılacak şekilde yorumlamış. Kitap, Alfa'dan çıkmış.