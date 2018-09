AYŞE ÖZYILMAZEL

Asıl sorun; yerini asla kaptırmamak yeminiyle, güzelliğin liste başına yerleşmesinde. Ne listesi mi? Bir kadının sahip olması gereken özellikler listesi tabii ki... 'Aman Ayşe öyle liste mi olur?' demeyin çünkü var. Yazılıp elimize tutuşturulmadı; hepimiz bunun farkındayız. Efendim, bu akşam Miss Turkey güzellik yarışması varmış.

18-23 yaş arası 20 kızımız yarışacakmış. Pardon, bir tane de 26'lık var. Güzellik yarışmaları hakkında düşüncelere dalarsak eğer; hadisenin pek de sevdalısı, heveslisi, meraklısı, alkışçısı değilim. Ama 'Kadınları dizip puan veriyorlar; bu ne çirkin yarışmadır, kadına hakarettir' grubuna da mensup değilim. Güzellik yarışmalarına gelene kadar, kadınlarla ilgili takıldığım çok başka ve ciddi sorunlar/ durumlar mevcut. Hem sanki Instagram'da 7'den 70'e tüm kadınlar beğeniyle puan toplamaya çalışan, sonu gelmeyen bir 'güzellik' yarışında değillermiş gibi...

En iyi ihtimalle; bu yarışmada dereceye girecek kızlar, geleceğin top modelleri ya da oyuncuları olacak işte. İstemişler, yolları açık olsun.



GÜZELİN DOSTU...

Dün Cengiz Semercioğlu, gündemden birer soru sorarak finalist kızları sözlüye çekmiş. Bir kızımız İdlib nerede bilmiyor.

(Gazete okumuyor herhalde, zamanı yok zamanı) Diğeri Contemporary Istanbul'dan habersiz. (Onun sosyal medyası da yok belli) Öbürü Türk vatandaşı olmak isteyen Gerard Depardieu gelişmesini duymamış.

(Kaç kişi duydu bilmiyorum) Ali Koç'un, Fenerbahçe başkanı olduğunu bilmeyen bile var.

(Buna kalbim çok kırıldı bak!) Güzel kızlara bu tip sınavlar yapmaya bayılırız çünkü güzelin dostu olmaz.

Onlar güzeldir ve ille de beyinlerinde eksiklik olmalıdır.

Zenginin ve güçlünün ayağının kayıp düşmesi gibi eğlendirir bizi bu testler.

Oysa şunu düşünmeli:

Güzel bir kız, daha çocukken ne kadar güzel olduğuna dair övgüler alır. Güzellik onun ana sermayesidir, yani ona öyle öğretilir. Kimse kalkıp güzelliğin geçici olduğunu, güzelliğe dayalı hayatın bir gün onu çok mutsuz edeceğini, kendini geliştirmenin, bir konuda uzmanlaşmanın, hobiler edinmenin, deliler gibi düşünmenin ve kendi gerçeğini yaratmanın önemini anlatmaz. Hele bu devirde hiç anlatmaz.

Görmüyor muyuz ki, tek meselemiz güzellik/gençlik/ fitlik. Dünya yansa da mekik çekmeye, avokado yemeye, üç kilo fazlayla mücadele etmeye, kaslı kolları kıskanmaya devam edeceğiz.



HER ŞEY İLTİFAT İÇİN

Bu öyle bir bataklık ki, kişinin kendisini gerçekleştirmesine engel oluyor. Acayip bir uyuşturucu... 'Ay hiç yaşını göstermiyorsun şekerim' iltifatı için hayatımızı çarçur ediyor, her günümüzü işkenceye çeviriyoruz, bilmem farkında mıyız. Ne ağzımızın tadı kalıyor, ne de başka bir şeyi düşünmeye fırsatımız... Güzellik uğruna yapılacak o kadar iş var ki; gündeme, dünyada ne oluyor diye kafayı kaldırıp bakmaya zamanımız yok.

Galiba artık bizim beğenilmekten başka meselemiz yok.

Ha gündem bilgeliğinden söz edeceksek; Google her an hizmetimizdeyken bilgi toplama telaşına kapılmak kolay mı? Bugünün hayatı, bizden başka şeyler talep ediyor ve başka özellikleri alkışlıyor artık. Kızlara sosyal medya gündemini sorsaydınız keşke...

Onları yererek kendimizi iyi hissetmenin âlemi yok.

Bütüne bakıp onu masaya yatırmakta fayda var bence.