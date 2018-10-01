AYŞE ÖZYILMAZEL

Kötü şeyler yazmak istemem, kimselerin de kalbini kırmak istemem ama bu nasıl dizi güzel kardeşlerim? Bir kişi de 'Biz ne yapıyoruz?' sorusunu sormaya cesaret edemedi mi? Neymiş, bizim de artık vampir-gençlik dizimiz olmuşmuş. Olmasın efendim; böyle olacaksa olmasın. Dizinin adı 'Yaşamayanlar'; BluTV'de yayınlanıyor. Kadrosu da yeni neslin en iyi, en beğenilen oyuncularından oluşuyor ha; Kerem Bürsin, Selma Ergeç, Elçin Sangu, Birkan Sokullu, Efecan Şenolsun...

Dizinin ilk iki bölümünü, 'bir yerinde düzelir' umuduyla izledim ama üçüncü bölüme gücüm kalmadı. Misal, Kerem Bürsin dünya tatlısı biri ama ya oyunculuktan vazgeçsin ya da şu Amerikan dokulu poz kesmelerinden... Dişlerini sıkıp vampir tıssslaması yaptıkça sinirlerim bozuldu. Serenay Sarıkaya'ya sosyal medyadan 'N'olur sevgiline söyle böyle yapmasın, bak izleyemiyorum' mesajı atasım geldi.

Elçin Sangu'nun, Ulus'ta kuaförden çıkmış vampirliği hakkında hiç konuşmak istemiyorum. Selma Ergeç'in peruk saçına takılmaktan da bir hal oldum. Senaryo desen sürünüyor, vampirlerimiz güldürüyor, o kılıklar kıyafetler, o haller, o havada kalmış diyaloglar...Dizinin oyuncuları da projede yer aldıkları için duydukları pişmanlıktan bahseder gibi cümleler kurdular zaten. Biz oyuncularını pek sevdiğimiz için bu dizi hiç olmamış gibi davranmaya hazırız. Yeter ki daha fazla gözümüze sokmasınlar.