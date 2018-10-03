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AYŞE ÖZYILMAZEL
03 Ekim 2018, Çarşamba AYŞE ÖZYILMAZEL

Estetikli Türkiye güzeli

Olurmuş, güzellik yarışması uzmanları öyle diyor. Estetik müdahale yapılmış kızlar da güzellik yarışmalarına katılabilir, hatta birinci seçilebilirmiş. Pek güzellik yarışması alkışlayıcısı değilim, hatta biraz da sevimsiz buluyorum. Ama mevzu açılmışken, bir köşeci alışkanlığı olarak fikrimi söylemeden edemedim.
Ben güzeline güzel demem, estetikliyse... İşte bu kadar net. Yurt dışında neyi onayladıkları da umrumda değil. Yarışmadan söz edeceksek, doğal güzelleri seçmeliyiz. Ha insanların kişisel hayatlarında estetik müdahalelere başvurması bizi ilgilendirmez. Herkes nasıl mutluysa öyle görünsün, tıbbın ve teknolojinin tüm imkanlarını tepe tepe kullansın.
Ve fakat kafaya o tacı takacaksan iş değişir. En azından benim gözümde değişiyor. Ya da yarışmanın adı değişsin; Türkiye Estetik Güzeli Yarışması gibisinden...

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