AYŞE ÖZYILMAZEL

Yine kafamın karıştığı bir durumla karşınızdayım sevgili okurlar.

Senaryo oyuncuya göre yazılır mı, yazılmaz mı?

Yani dünyada bu işin oluru nedir? Benim bildiğim ve araştırarak öğrendiğim şudur: Senaryo yazılır, karaktere göre düşünülen oyuncuya iletilir, oyuncu beğenirse, uygunsa, isterse rolü kabul eder. Ama bakın çıkan haberlere göre;

1989'da öldürülen Acıların Kadını Bergen'in hayatını oynayacak Serenay Sarıkaya; senaryoda içine sinmeyen yerler olduğunu, bazı bölümlerin yeniden yazılacağını ve bu sebeple çekimlerin seneye ertelendiğini söylemiş.

Ee tabii çünkü burada olay; Bergen'in hayatını filme çekmek değil, Serenay'ı başrolde oynatmak... Bizde sistem böyle işler. Çoğunlukla baştan cillop gibi senaryo hazırlanmaz mesela; 'yayında toplar' mantığı kol gezer. Diyelim, televizyon yapımcıları seni arar, 'Sizinle bir program çekmek istiyoruz, ne dersiniz?' diye sorarlar. Siz de doğal olarak programın formatını sorarsınız.



Karşıdan şöyle bir yanıt gelir;

'Henüz format belli değil, biz sizinle çalışmak istiyoruz.' Aklın varsa telefonu kapatır, bir daha da görüşmezsin.

Bizim oyuncularımızın arasında, senaristi arayıp 'Ben bu cümleleri söylemem' diye haykıranları biliyorum. İyi de güzel kardeşim, zaten sen söylemeyeceksin, oynadığın karakter söyleyecek. Rahatla...

Yine de güzeller güzeli Serenay Sarıkaya'yı Bergen olarak beyazperdede görmeyi dört gözle bekliyorum. Zaten bu sistemin değişmesini de beklemiyorum; değişmesini beklemeyi bıraktığım birçok şey gibi.