PELİN KAYA

Biz kadınlara 'Stil sahibi bir erkeği tanımlayın' deseniz, o listede yer vermeyeceğimiz maddelerin başında beyaz çoraplar gelir. Ama günümüzde öylesine absürt şeyler moda oluyor ki, sıra en hassas olduğumuz beyaz çoraplara da geldi. Son haftalarda birçok ünlü erkekte denk geldim beyaz çoraplara. Fazla önemsemedim, gülüp geçtim. Ama son olarak David Beckham'da görmek, işin rengini değiştirdi. Erkek şıklığı dendiğinde akla gelen isimlerden biri olan David Beckham da giymişse, bu korkunç akımın trend olması kaçınılmaz gibi görünüyor. Eşi Victoria Beckham'ın defilesinde jilet gibi Dior takımının altına giydiği beyaz çoraplarını gözümüze soka soka pozunu verdi. En kısa süren akım olması dileğiyle...



Çarpıcı sadelik

Elif Boyner'in gösterişten uzak, yalın gelinliği sosyal medyayı ikiye böldü. Bir kesim 'Boyner gibi Türkiye'nin en zengin ailelerinden birinin kızı bunu mu giyer?' dedi, bir kısmı da gelinlikteki sadeliğe hayran kaldı. Dilek Hanif imzalı gelinliği çok beğendiğimi söyleyemem. Gömlek yaka düşüncesi güzel ama yaka o kadar geniş tutulmuş ki bazı fotoğraflarda Elif Boyner'in kontrol edemediğini gördüm. Bu düğünde gelinlikten daha önemli olan başka unsurlar da söz konusuydu. Böylesi bir varlık içinde kendi evlerinde evlenmeleri, abartısız bir gelinlik seçilmesi, onlarca karat mücevherlerin görülmemesi dikkat çekici. Dünyanın en zengin iş insanı Amancio Ortega'nın kızının gelinliğinde de aynı detaylar vardı. Yalın kesim bir etek bluz üstüne taktığı duvağıyla hepimizi şaşırtmıştı. Çünkü çok zengindi ama çok sadeydi. Halbuki çok zengin olup şaşaa dolu bir düğün yapmak işin en kolayı. Asıl zor olan, bu kadar varlık içinde kalite ve zarafeti koruyabilmek.



Farah Zeynep galada rol çaldı

Sevmediğiniz, gıcık olduğunuz bir oyuncunun başrolde oynadığı filmin galasına katılmak zorundasınız, bu durumda ne yaparsınız? Sanki Farah Zeynep Abdullah da bu sorunun cevabını verir gibi, özellikle başrolden rol çalmaya çalışıyor izlenimi yaratan gösterişli bir kıyafetle 'Bayi Toplantısı' filminin galasına katılmış. Sanırsınız filmin oyuncularından... Asıl başrol oyuncusu Büşra Pekin ise siyah elbisesiyle fazla sade görünmekten kaçamamış.