PELİN KAYA

1958 yılında kurulan Türkiye'nin en global şöhrete sahip Zeki Triko markası kapandı. Özellikle 90'larda fırtına gibi esen, zamanın dünyaca ünlü modelleriyle katalog çekimleri yapma başarısını gösteren, defilesinde Cindy Crawford, Naomi Campbell gibi isimleri çıkaran marka, yaz mevsiminin simgesiydi. Yaz demek Zeki Triko'dan bir mayo/bikini almak demekti. Mağazası tıklım tıklım dolar boş kabin bulup da ürünleri denemek için saatlerce hem de hiç şikayet etmeden beklenirdi. O yılları bizzat yaşamış biri olarak ne kadar hüzünlendiğimi ifade etmekte epey zorlanıyorum. Aile içi sorunları halledemedikleri gibi maalesef fiyatlandırma dengesini kuramamaları ve dijital çağın çok gerisinde kalmaları bu hiç istenmeyen sonu yaşatmış görünüyor. Çok özleneceksin Zeki Triko.







YILDIZLARIN YENİ TERCİHİ BİR TÜRK MARKASI

Stilleriyle dünyanın yakından takip ettiği Hailey Bieber ve Emily Ratajkowski'nin pantolon seçimleri Siedres markasından oldu. Yabancı bir marka gibi algılansa da Siedres, bir Türk markası. 2019 yılında Emir Bilge ve moda tasarımcısı eşi Ceylan Türkkan tarafından kurulmuş. Kendilerini çağdaş gardıroplara hizmet veren bir marka olarak tanımlıyorlar. Tasarımlarında küçük bir kasabada büyümek ve büyük bir şehirde yaşamanın deneyimlerini yansıtıyorlar. Henüz yeni sayılabilecek bu marka uluslarası alanda kendini göstererek özellikle yabancı influencerların sevdiği bir marka haline gelmiş. Hatta geçtiğimiz yıl Caroline Daur da Siedres'i tercih etmiş. Şimdi ise Hailey Bieber ve Emily Ratajkowski'yi giydirmeyi başardılar. Tebrikler Siedres.







KIŞ GÜZELİ FAHRİYE EVCEN

Herkes sert geçen bir kışın ardından yaz gelsin de tatil yapalım yazlık kıyafetlere geçelim diye dua ederken haziran ayında şubat'ı yaşayan bir ünlümüz var; Fahriye Evcen. Son iki görünümünde de haziran ayına hiç uygun olmayan ayakkabılar tercih etmesiyle hayranlarını bile üzdü. İlkinde giydiği botu ve sonrasında giydiği upuzun süet çizmesi beni hayretlere düşürdü. Dergi ve kampanya çekimlerinde şıklığı ve güzelliğiyle beğendiğimiz Fahriye Evcen'in günlük hayatındaki istikrarsız seçimlerinin tez zamanda son bulması dileğiyle.







FERRARI'DEN SÜRPRİZ MODA KOLEKSİYONU

Ferrari, geçtiğimiz pazar günü Maranello'daki Ferrari Fabrikası'nda eski Armani tasarımcısı Rocco Iannone'nun kreatif direktörlüğünde ilk moda koleksiyonunun defilesini gerçekleştirdi. Görünüşe göre moda dünyasına ciddi bir adım atmak istiyorlar çünkü marka 7 ila 10 yıl içerisinde kârının yüzde 10'unu bu alandan oluşturmayı planlıyor. Lakin koleksiyonun bazı parçalarında hissedilen Versace ve Off-White markalarının benzerliği de gözlerden kaçmadı. Iannone bu koleksiyonu akışkan olarak nitelendiriyor ve koleksiyonun yüzde 80'inin hem kadınlara hem erkeklere hitap ettiğini söylüyor. Beden ölçüleri XXXS'dan XXXL'a kadar giden koleksiyonun fiyat aralığı ise 200 ile 3000 Euro arasında değişkenlik gösterecek.



