Alman basınından Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde yayınlanan 'Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor' başlıklı haberde, yerli otomobil TOGG ve Türkiye'nin otomobil üretimi macerasına geniş yer verildi.

Haberde, Cemal Gürsel'in 1961'de yaptırdığı 'Devrim' otomobilinin başarıya ulaşmadığından ama bu kez Türklerin yeni otomobil yapmada kararlı olduğundan bahsediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhuriyetin 100. yılına yetiştirilmesini istediği TOGG projesinin analizinin yapıldığı haberdeki en önemli detay;



TOGG'un yabancı araçlara karşı rakip olabilecek potansiyele sahip olduğunun belirtilmesi. Başlık zaten her şeyi özetliyor.

Otomobil denince akla ilk gelen ülke Almanya'dan bir gazete bunları yazıyorsa TOGG doğru yolda demektir.

Tek şarjla 500 kilometreden fazla menzile ulaşacak ve yarım saat içinde yüzde 80 oranında şarj edilebilecek TOGG araçlarının tasarımı da emin ellerde. Volkswagen ve Mercedes- Benz'in dünyaca ünlü eski baş tasarımcısı Murat Günak, 'TOGG'un 'tasarım lideri' olarak göreve başladı.

Bursa-Gemlik'te kurulan TOGG fabrikasının 4 binden fazla insana istihdam sağlaması da önemli.

2022 yılında piyasaya sürülecek ilk model C segmenti SUV araçla birlikte, elektrikli otomobil devriminde biz de yarışa dahil olacağız. Bundan iyi bir zamanlama olamazdı. Eğer fiyat ve kalite dengesini sağlarsak ülkemizde otomobil fabrikası açmaktan vazgeçenlere yanıt da vermiş olacağız. Tıpkı SİHA'larda yaptığımız gibi. Ne demişler; kötü komşu insanı mal sahibi yapar.

***



VASAT ŞARKICILARDAN KURTULACAĞIZ

Yapay zeka kullanılarak '27'ler Kulübü' olarak bilinen, 27 yaşında hayata veda eden efsane müzisyenlerin yeni şarkıları yapıldı. 'Lost Tapes of the 27 Club' adlı albümde efsanelerin yeni şarkıları yer alıyor.

Kulağa garip geliyor ama bu albüm için kullanılan Google'ın yaratıcılık ve müzik odaklı yapay zeka programı Magenta iyi iş çıkarmış. Albümden bazı parçaları dinledim. Garip bir histi. Evet, gerçekten de Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jimi Hendrix ve Jim Morrison yeni şarkılar söylüyor. Sadece solistlerin sesi değil, melodi, ritim, gitar soloları vs. her şey çok tanıdık.



YENİ ŞARKILAR

Magenta denen yapay zeka üşenmemiş her sanatçının 30'a yakın şarkısını detaylı bir şekilde incelemiş. Magenta, bu şarkılardaki akor değişikliklerinden vokal melodilerine, gitar riff'lerinden davul ritimlerine, şarkı sözlerine kadar her şeyi analiz etmiş ve yeni şarkılar çıkarmış ortaya.

Aslında şarkılarda bir yapaylık seziyorsunuz. Sanki bir grup, Nirvana'yı yüzde 100 taklit edip albüm yapmış gibi. Gerçekte bunu bir grup yapsa komik duruma düşer ama yapay zeka yapınca hayran kalıyorsunuz.

Zaten yeni nesil şarkıcıların çoğu üretme kabızı oldukları için dönüp dolaşıp eski şarkılara cover yapıyorlar. Magenta ise yeni şarkılar ortaya çıkarıyor.

Düşünsenize Barış Manço, Cem Karaca, Kurt Kobain her sene yeni bir albüm çıkarıyor! Böylece en azından vasat şarkıcıları dinlemekten kurtuluruz.

Yürüye dur Magenta, büyüksün.

***



KAVANOZDA ÇAY!

Bir kadın sevgilisini test etmek için bardakları yıkamamış. Erkek ise çayını kavanozla içmiş iyi mi? Kadın nedenini sorunca erkek, çok doğal bir durummuş gibi 'Bardaklar yıkanmamış' demiş. Bu mini testin video kaydı TikTok'ta epey gündem oldu.



Olay kurgu mu gerçek mi çözemedim ama delikanlı üşengeçlikte zirve yapmış.

Kavanoz da olmasa tencereden içerdi herhalde!

Genelleme yapmak doğru olmaz ama bir bardak bile yıkamayan, evde temiz tencere, tabak bulamayınca yemek siparişi veren erkekler de var.

***



HER PARTİYE BÖYLE GENÇLER LAZIM

Pendik'te AK Parti broşürü dağıtırken kendisine tepki gösteren ve aşağılayan İYİ Partili Mine Koraş'a karşı kibar tavrıyla dikkatleri üzerine çeken Yusuf Özoğul, AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları'nda çalışmaya başladı.



Yusuf gibi mütevazı, saygılı, çalışkan gençler sadece AK Parti'ye değil bütün partilere lazım aslında. 2023 seçimi için 2000 sonrasında doğan, Z Kuşağı kabul edilen 6 milyon genç oy kullanacak. Yusuf gibi gençleri kadrosuna katan kazanır.

***



İŞTE DİL BÖYLE KORUNUR

Kanada'nın Quebec eyaletinde oturma izni almaya çalışan Fransız TIR şoförü Yohan Flaman, zorunlu dil sınavını geçemedi.

Flaman "Ben Fransız olarak başarısız oluyorsam, Fransızca konuşmayan bir Meksikalının testi geçememesi epey doğal" diyor.

Quebec, Kanada'da Fransızcanın resmi dil olduğu tek eyalet. Ve dil konusunda Fransızlardan bile hassaslar. Flaman bir TIR şoförü ya 2019'da



Fransız doktora öğrencisi Emilie Dubois'nın Fransızca yeterliliğini sağlayamamasına ne demeli!

Quebec'li siyasetçiler anlaşılan eyalete ana dili Fransızca olanlardan başkasını almak istemiyorlar.

Quebec'in sıkı göçmenlik kuralları hoşuma gitmedi ama Fransızlara bile "Git ana dilini öğren" demeleri takdire şayan. İşte ana dile böyle sahip çıkılır.

***



YOUTUBE KİDS'E DİKKAT!

ABD Temsilciler Meclisi'nde oluşturulan bir alt komite, Youtube'un çocuklara yönelik servisi Youtube Kids'in reklam için kullanılan 'gereksiz ve tüketim odaklı bir içerik çöplüğü' olduğunu belirterek bir inceleme başlattı.

Oysa Youtube, 'çocuklara şiddet dolu zararlı görüntüler izletiyorsunuz' eleştirilerinden sonra Youtube Kids'i devreye sokmuştu. Yapılan araştırmada videoların sadece yüzde 4'ünün 'yüksek eğitim değerlerine' ve çocuk gelişimine uygun içeriğe sahip olduğu tespit edildi.

Yani Youtube Kids'e de güvenmeyeceğiz! Youtube reklamdan yılda 20 milyar dolar kazanıyor ama çocuklar için tam güvenli içerik sunamıyor!

Bu kadar da açgözlü olunmaz ki!

Çocuklarınızın YouTube'ta ne izlediğinin takipçisi olun!