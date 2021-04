Athena grubunun ünlü solisti Gökhan Özoğuz yine bir şeylere sinirlenip "Hâlâ maç tweet'i atan var. Sahte hesaplarla TT. Ülkede her şey her yönden çökmüş. Ne maçı yahu? Hangi maç? Neyin maçı?" diye devam eden bir tweet paylaştı. Herkes sinirlenebilir, içini dökebilir ama milyonlarca insanın takip ettiği bir sanatçıdan mantıklı cümleler beklemek hakkımız. Acun Ilıcalı'nın yarışmalarında jüri üyesiyken, "Etliye sütlüye karışmam, paramı alırım, işime bakarım" diyen Athena Gökhan'ın hayatında ne değişti?



★

Ne değiştiğini söyleyeyim; eskiden şarkılarıyla hayatımıza renk katan bir müzisyenken şimdi çok politik oldu! Her görüşten milyonların sevdiği bir şarkıcı, zamanla sürekli dikkat çekmeye çalışan, popülist paylaşımlar yapan bir Twitter muhalifi oldu. Athena Gökhan gibi yetenekli bir müzisyenin yalanlar ve kısır çekişmelerle dolu siyasetin içinde ne işi var?

★

Evet, Covid-19 salgınıyla birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sorunlar yaşanıyor. Hayat eskisinden daha zor! Hayat mücadelesi daha sert geçiyor. İnsanların pandemi yasaklarından iyice bunaldığı bir dönemde Athena Gökhan ciddi ciddi "Neden maç izliyorsunuz?" diye soruyor! Futbolla ülkenin durumu ne alaka? İnsanlar futbol izleyip kafa dağıtmasın mı, sevinmesin mi? Ne yapsınlar?



★

"Ne derlerse desinler taraftarız biz / Hiç takmadık takmayız taraftarız biz / Gururumuzsun sen yeşil sahada / Koca dünya bir yana sen bir yana..." şarkı sözleriyle şöhret olan Athena Gökhan değil miydi? Acun'un programlarında şen şakrak takılırken ülkede hiç mi sorun yoktu? Dünya eskiden de acımasızdı, bugün de... Bugün Covid-19 var, ekonomik küçülme var diye hiçbir şey yapmayıp kederlenelim mi? Athena Gökhan, Twitter muhalifi olunca biz de hayata dair tüm keyiflerimizi bir kenara bırakıp sadece sorunlara mı odaklanacağız?

★

Birçok insanın bugünlerdeki tek eğlence kaynağı futbol mu sorun oldu şimdi? Hayata dair güzel keyifli konulardan bahsetmek yerine sadece Covid-19'u, ekonomiyi konuşup, yeraltına mı inelim? "Önce devrim, sonra aşk" deyip 80'lerdeki gibi devrimcilik mi oynayalım?

***



BU SEFER GÜLDÜRMEDİ



Katıldığı bir TV programında gülüşüyle internet fenomeni olan, kahkahaları yaşanan her olaya uyarlanan 'El Risitas' lakaplı İspanyol komedyen Juan Joya Borja, 65 yaşında hayatını kaybetti.



Kan damarlarındaki sorunlar nedeniyle bacağı kesilmek zorunda kalan ve geçtiğimiz eylül ayından beri tedavi gören 'El Risitas', tüm dünyayı güldürürken ne yazık ki, acılar içinde hayata veda etti.

'El Risitas'ın sıra dışı bir gülme tarzı vardı, ne dediğini anlamasanız bile o güldüğünde siz de gülüyordunuz. Hayatımıza renk kattığın için teşekkürler 'El Risitas'. Huzur içinde yat.

***



ALTYAZI



'Bu dünyada başarılı olmak istiyorsanız acımasız olacaksınız. İyi olursanız; insanlar sizi istismar eder.' 'Hayat Ağacı'

***



BAŞARISIZ BİR TROLL VAKASI



Prof. Dr. Celal Şengör'e bir öğrencisi "Fay hatlarını söküp taşırsak depremin önüne geçmiş olur muyuz?" diye sorunca gündem oldu. Öğrenci daha önce bu soruyu soracağını sosyal medya hesabından paylaşmış. Yani hocamızı aklınca 'trollemeye' çalıştı ama başarılı olamadı.

Celal Hoca da bir cahile anlatır gibi "Nasıl yapacağız onu? Fay hattı dediğin 16 km.'ye, Japonya'daki 700 km.'ye kadar iniyor. Nasıl yapacağız onu? Litosferi düşün, portakalın kabuğu gibi. Bu portakalın kabuğunu çeşitli parçalara ayır" diye devam eden bir yanıt verdi.

Celal Hoca'ya daha zekice sorularla olta atmalısınız!

***



BU BELGESEL KAÇMAZ



Anthony Bourdain'in intihar edip aramızdan ayrılışının üzerinden üç yıl geçti. Bourdain, ünlü bir şef, çok satan bir yazar ve Emmy ödüllü televizyon sunucusu olmaktan daha fazlasıydı. "Bir vicdanının olması, yapabileceğin en iyi kariyerlerden biridir.... Vücudun bir tapınak değildir. Tam aksine bir eğlence parkıdır. Onunla eğlenmelisin, tapmamalısın..." gibi konuşan bir modern zamanlar filozofuydu bence.

Bourdain'in eğlenceli, keyifli bir hayatı neden terk ettiği hâlâ gizemli bir soru. Belki bu sorunun yanıtını '20 Feet From Stardom' belgeseliyle Oscar kazanan Morgan Neville'ın yönettiği 'Roadrunner' adlı belgeselden öğreniriz.



16 Temmuz'da sinemalarda yerini alacak belgeselde, ünlü şefin 'Parts Unknown' programında yayınlanmamış görüntüleri de yer alacak.

Morgan Neville, "Anthony Bourdain, birbirimizi anlamamıza yardımcı olmak için televizyon tarihindeki birçok kişiden çok daha fazla şey yaptı. İnsanların kusurlarını görmezden gelerek değil, onları kusurlarıyla birlikte kabul ederek iletişim kurdu" diyor. Bence yönetmen Anthony'yi gerçekten anlamayı başarmış. Belgeseli merakla bekliyorum.

***



CAN YAMAN DA ALDATILDIYSA!



Ünlü oyuncu Can Yaman'ın bir süredir aşk yaşadığı ve şubat ayında evlenme teklifi ettiği İtalyan spiker Diletta Leotta, iş insanı Ryan Friedkin ile dudak dudağa yakalandı.

"Can Yaman bile aldatılıyormuş" diyenler var. Belki de ünlü oyuncunun tüm İtalya macerası bir 'PR' projesidir!



Can Yaman'ın İtalya'daki o meşhur havaalanı karşılamasında çığlık atan İtalyan kızlara elinde mikrofonla bir amigo gibi 'Can Yeman, Can Yeman' diye tempo tutturan adam kafalarda soru işareti oluşturmuştu!

Can Yaman'ın Diletta Leotta ile olan fotoğrafları da sanki bir dergi çekimi gibi duruyordu. Ünlüler dünyasında proje aşklara sık rastlanır. Menajerler çıkışta olan bir oyuncuyu mutlaka popüler bir kişiyle eşleştirir. Gerçek sevgili spot ışıklarının gerisinde durur. Acaba Can Yaman'ın Diletta ile ilişkisi de bir 'PR' çalışması mıydı?