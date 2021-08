Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi verilerine göre, geçen yıl ABD'de yangın başına düşen alan 68 hektar, Kanada'da 76 hektar, İspanya'da 20,4 hektar, Fransa'da 7,6 hektar iken Türkiye'de 6,2 hektar olarak kayıtlara geçti. Türkiye söz konusu rakamlar dikkate alındığında, yıllık yanan orman alanlarının ülke orman alanına oranı ve yangın başına düşen alan miktarı rakamlarıyla orman yangınlarıyla mücadelede en başarılı ülke oldu.

Bu haber 09.02.2021 tarihinde, yani son altı günde çıkan yangınlardan neredeyse altı ay önce yayınlandı!



SAĞDUYULU OLMALIYIZ

Sosyal medyada günlerdir hükümetin orman yangınlarını söndürmede başarısız olduğu iddia ediliyor. Oysa 28 Temmuz- 1 Ağustos 2021 tarihleri arasında çıkan 112 orman yangınının 107'si kontrol altına alındı. Beş günde 112 yangının, 107'sini kontrol altına alabilecek kaç ülke var? Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin bilimsel verilerine göre Türkiye'den başka bir ülke yok!

Elbette eksikler, hatalar doğruya ulaşmak adına eleştirilmeli. Evet, uçak sayısı artırılmalı! Genelde bahsedilmeyen oysa yangını en çabuk tespit edip, ilk anda söndüren orman köylerindeki göçün önüne geçilmeli!

Bence orman köylerindeki göç yangın uçağından bile önemli. Liyakat burada da önemli! Orman muhafızları orman köylülerinden seçilmeli! Ormanda mangal yapmak, sigara içmek bile yasaklanmalı vs. alınması gereken çok önlem var ama orman işçileri ve gönüllüler hayatlarını ortaya koyup yangınları söndürmeye çalışırken yine birbirimizi yedik! Böyle olağanüstü günlerde birlik içinde ve sağduyulu olmamız gerekirken muhalefet partileri yangından siyaset çıkarmaya çalıştı!



Sosyal medyadaki klavye delikanlılarına bakarsan müteahhitlere yer açmak için bile AK Parti yangınları çıkarmış olabilir! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, anayasayı hatırlatıp; yanan yerler başka amaçla kullanılamaz, ağaçlandırılır demesine rağmen muhalefet partileri sosyal medyadaki yalanlara, komplo teorilerine destek çıkan açıklamalar yaptılar.

Yahu yalan atmadan önce NASA'nın 'FIRMS' adlı yangın bilgilendirme uydu haritasına girip bakın! Küresel ısınmayla birlikte dünyanın birçok yerinde orman yangınları devam ediyor. 'FIRMS'deki kırmızı noktalar dünyanın cayır cayır yandığını gösteriyor! Haritada ABD'den Rusya'ya, Güney Amerika'dan Afrika'nın kuzey, orta ve güney bölgesine ve Arap Körfezi'ne pek çok bölgeyi kırmızıya boyayan yangınlar; İtalya, İspanya, Yunanistan ve Romanya gibi birçok AB ülkesini de mücadeleye sevk etti. ABD'nin çeşitli bölgelerinde başlayan orman yangınları haftalardır devam ediyor. Şu ana kadar 80 bin hektarlık alan zarar gördü.



TÜRKİYE LİDER BİR ÜLKE

En soğuk yerlerden Sibirya'daki orman yangınları 1 aydır sürüyor! 1.5 milyon hektarlık alan yok oldu. Türkiye sıcaklıktan kavruluyor, bir sigara izmariti, kırık bir şişe bile yangının çıkması için yeterli. Ama beş günde 112 yangının, 107'sini kontrol altına aldık!

Hatırlayın Avustralya'da orman yangınları aylarca sürdü, koca kıta yandı! Bunlar iyi günlerimiz! İklim değişikliği dünyayı kasıp kavuracak! Orman yangınları, kuraklık, seller vs. daha da çoğalacak.

Sosyal medyadaki linççi tayfaya bakarsan iklim değişikliğini bile AK Parti çıkarmıştır!

Türkiye uçaksız bile yangın söndürmede lider ülke. Bunu da kahraman halkımıza, orman işçilerimize, itfaiye erlerimize, askerimize borçluyuz.

Yangın söndürme çalışmalarında şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, tüm sevenlerine başsağlığı dilerim.

***



SUCUK AĞACI DİKELİM!

Gazeteci, TV programcısı, ekonomist ve her şeyi bilen adam Cem Seymen, şu dâhiyane öneride bulundu:

"Lütfen ormanlarımızı yeniden yeşertirken çam yerine zeytin, ceviz, badem, sakız ağaçları dikelim. Hem yanması zor, hem de milli ekonomiye büyük katkı!"



Sosyal medyada biri Seymen'e "G.O.R.A. filmindeki Sucuk Ağaçları'ndan da dikelim" demiş. Güzel yanıt. Dalından taze sucuk toplar, kızartır yeriz! Oh mis!

Ceviz susuzluğa karşı direnci olmayan bir ağaç! Toroslarda ceviz yerine kızılçam büyüyorsa bunun bir nedeni, doğanın bir dengesi var.

Toroslar, dünyada kızılçamın en yoğun görüldüğü alanlardan biri. Bazı uzmanlar "Yanan alanlara ağaç dikilmesine bile gerek yok" diyorlar. Kızılçam yangınlardan sonra kolayca yeniden yanan alanlarda ortaya çıkıyormuş. Bunun nedeni kızılçam kozalaklarının ve tohumlarının yangında zarar görmemesiymiş. Yangın sonrasında kozalaklardaki tohumlar külün içine düşüyormuş. Bu tohumlar yangını takip eden bahar ayında çimlenip, daha çok fidanın ortaya çıkmasını sağlıyormuş.



Özetle ağzından ormanı, ağacı hiç düşürmeyen Seymen, kızılçam yerine ceviz dikelim diyecek kadar bilgisiz! Elbette Seymen iyi niyetle "Ceviz dikelim" diyor ama her işin bir uzmanı var! Bizdeki en büyük sorunlardan biri de herkesin her şeyi bilmesi!

***



VEKİLE BAK!

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, uygulama yapan trafik polisini azarlamış.

"Bakanının kimliğine bakabiliyor musun?" demiş. Polis memurunun "Vekil olduğunuzu bilmiyorum" demesi üzerine "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var, al oradan bak" diye karşılık vermiş.



Polis memuru, "Siz milletin vekilisiniz, yapmayın bunu" demiş. Aydoğan da "Yanlış davranıyorsam gereğini yap" diyerek aracıyla olay yerinden uzaklaşmış.

Kimliği göstermek beş saniye bile sürmezdi! Bu nasıl bir kibirdir? Bir de halkçı partiyiz diyorlar! Aydoğan'ın yaptığını hükümetten bir vekil yapsa sosyal medyada yer yerinden oynardı. CHP'li yapınca görmezden geliyorlar!

***



AŞI KARŞITLARI OKUSUN!

Washington Post gazetesi yazdı: Aşı olmayanlar, aşı olanlara göre sekiz kat daha fazla hasta oluyor. 25 kat daha fazla hastaneye başvuruyor ve 25 kat daha fazla hayatını kaybediyor.

Gazete bu verileri işkembe-i kübradan sallamadı! ABD'de aşı olan 165 milyonun verileri incelendikten sonra bu veriler ortaya çıktı! Aşı karşıtlarının elinde böyle bir veri var mı? Yok!

Yok aşı kısır yaparmış, yok çip takarlarmış gibi yalanları paylaşıp duruyorlar! Bilime inanan aşı olur!

***



GRAMAJ HİLESİ!

Ambalajlı ürünlerde gramaj ve adet ölçüleri azaltılarak gizli zam yapılması Türkiye'ye özgü bir hilekârlık değil.

Fransa'da da firmaların ambalajlı ürünlerde gramaj ya da adet azaltması haber oluyor. Kapitalizm her yerde aynı!