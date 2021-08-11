Prof. Dr. İsmail Cinel, yoğun bakımlardaki durum hakkında konuştu:

"Şu anda Covid- 19 vaka sayısı 25 binken daha fazla yoğun bakım hastası olması lazımdı. Ama sayı yaklaşık 600-700 civarı. İkinci pikte 33 bin vaka varken hasta sayısı 6 binlerdeydi... Fakat şurası çok net. Servise yatanların da, yoğun bakımlara yatanların da yüzde 95'i aşısız. Aşısız ne demek?



Kişi hiç aşı olmamış, ya iki doz aşı olmuş ama üzerinden 5-6 ay geçmiş, koruyuculuğu bitmiş ya da iki doz aşı olmuş ama üzerinden 15 gün geçmeden hastalığa yakalanmışlar."

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Defalarca yazıyoruz, yazmaya da devam edeceğiz. Salgından tek kurtuluş silahımız aşı. Şimdi vaka sayısı yükseliyor ama yoğun bakımlar dolu değil. Zaten aşının avantajlarından biri de salgında sağlık sisteminin çökmesini engellemek.

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Salgının ilk yükselişe geçtiği günleri hatırlayın. Birçok Avrupa ülkesinde ve ABD'de yoğun bakımlarda yer kalmamıştı. Türkiye'de de yoğun bakımdaki hasta sayısı fazlaydı ama güçlü sağlık sistemimiz sayesinde Avrupa'daki hastane trajedileri bizde yaşanmadı. Şu an yoğun bakımda olanların yüzde 95'i aşısız ama verilere göre bir doz aşı yetmez! İki doz çok önemli.

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Bazı ülkelerde aşı olmayanların kapalı alanlara girmeleri ve toplu taşıma kullanmaları yasaklanmaya başlandı. Türkiye'de de bazı şirketler aşı yaptırmayan çalışanlarıyla yollarını ayıracaklarını açıklıyor.

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Bu haberlerin etkisiyle aşılamada günde 1 milyon dozu aşmaya başlamamız güzel bir gelişme. Aşı olmayan arkadaşlar şu röntgen filmlerine iyi bakın! Aşı olup Covid-19'a yakalananla, aşı olmayıp virüsü kapan arasında dağlar kadar fark var.

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OTOBÜSTE EMNİYET KEMERİ TAKIYOR MUSUNUZ?

Balıkesir'de 15 kişinin hayatını kaybettiği otobüs kazasında 17 kişi de yaralandı. Otobüste sadece bir kişi emniyet kemeri taktığı için kazayı hafif yaralanmayla atlattı.



O yolcu otobüsün ortalarında oturuyordu ve şöyle bir ifadesi var: "Ben uyandığımda kemerimi çözdüm oturduğum yerden kalktım, baktığımda herkes otobüsün dışına fırlamıştı, yerlerde bulunuyorlardı."

2014 yılında şehirlerarası otobüslerde yolcular için emniyet kemeri kullanma zorunluluğu getirildi. Ancak ne emniyet kemeri takan var, ne de "Niye takmıyorsun?" diye soran! Toplumda emniyet kemerini araçların ön koltuklarında oturanlar takar diye bir algı var. Ön, arka fark etmez, tüm yolcular takmalı. Emniyet kemeri hayat kurtarır!

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KALE DİREĞİ!

Tekirdağ'da okulun bahçesinde futbol oynarken üzerine kale direği devrilen 6 yaşındaki Tarık Demiran yaşamını yitirdi.

Acılı ailenin yerinde olsanız kime dava açacaksınız? Okula mı? Hademeye mi? Kaleyi kuran firmaya mı? Dava açsanız da ne değişecek?



Kale direği, basket potası, okul kapısı ve kaydırak devrildiği için çocuklarımızı kaybediyoruz. Bu tarz birçok ölümlü vaka var!

Çocukların ve gençlerin oyun oynadığı alanların güvenliği sağlanmalı ve "Bu kale devrilirse suçlu ben olurum" diyecek birileri olmalı! Çocuğunuzun oyun oynadığı yerde önce potayı, kale direğini, salıncağı, kaydırağı kuvvetlice sallayın, sağlam mı diye kontrol edin!

Kim bilir ne çok çürük kale, pota, kaydırak vardır? Bubi tuzağı gibi yıkılmayı bekliyorlar!

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PARA BASIYOR

Messi'nin Barcelona ile yaptığı son sözleşmesi, maddeleri, bonusları, primleri, imaj haklarını yazmak sayfalar sürer herhalde. Gizli maddelerin de olduğuna dair fısıltı haberler çıkmıştı.

Messi'nin Barcelona'da yıllık 138 milyon Euro brüt maaş olduğu, sezon başına 65-70 milyon Euro'nun üzerinde garanti ücret aldığı iddia ediliyordu. Sözleşmede gizli maddelerin de olduğuna dair dedikodular vardı. Bazıları "Bir futbolcu için bu kadar para verilir mi?" diyordu. Öncelikle o bir futbolcu değil, Messi! Eskiden Maradona romantizmi yapardım ama Messi bu dünyadan değil!



Barcelona, Messi ile devam etmek için elinden geleni yaptı ama La Liga'nın harcama limitleri Barcelona'nın elini kolunu bağladı! Kaybeden sadece Barcelona takımı olmayacak. La Liga'nın izlenme oranları düşecek!

Napoli'ye gidenler bilir.

Maradona futbolu bıraktıktan sonra da Napoli kenti için gelir kaynağı olmaya devam etmişti. Hediyelik eşyalardan aksesuarlara, kıyafetlerden özel turistik turlara Maradona'ya dair her şey para ediyor. Aynısı ve daha fazlası Messi için de geçerli. Barcelona demek Messi demekti! Barcelona'da da Messi'ye dair her şey satılıyor.

Messi, Paris Saint Germain'e giderse bu transferden Fransız futbolu ve Paris kenti de kârlı çıkacak.

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BANYO POLEMİĞİ

Hollywood'da banyo yapmak gerekli mi diye bir tartışma başladı. Yanlış okumadınız, banyo gereksiz diyen ünlü oyuncular var.

Örneğin Jake Gyllenhaal düzenli banyo yapmayı çok da gerekli görmediğini söyledi. Oyuncu ayrıca "Banyo yapmamanın cilt bakımı için gerçekten yararlı olduğuna dair koca bir dünya var ve kendimizi doğal olarak temizliyoruz" dedi.



Ashton Kutcher ve Mila Kunis da geçen ay, çocuklarını sadece üzerlerindeki kir görüldüğü zaman yıkadıklarını açıklamıştı.

Ünlü aktör Dwayne Johnson da düzenli olarak banyo yapmadığını söyleyen ünlüler için "O kokuşuklardan biri olamayacağım" dedi. Johnson sabah yataktan kalkınca soğuk duş aldığını, spor sonrasında ılık duş aldığını ve işten eve döndüğündeyse sıcak banyo yaptığını belirtti.

Johnson yıkanmayı abartmış olabilir ama banyo yapmayan ünlüleri anlamak zor! Banyo gibisi var mı? Hele yaz aylarında duş almadığı için ter kokanları düşününce!

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Altyazı

"Kötülerin yaptığı şeylerle baş etmeyi öğrenmek için, iyilerin psikoloğa gitmesi gerektiği tepetaklak bir dünyada yaşıyoruz." (Wonder)



