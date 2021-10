SABAH Gazetesi'nin 'İl Buluşmaları' etkinliği kapsamında Türkiye'nin yaşanabilir iller listesinde birinci sırada yer alan 'Yeşil Bursa'yı ziyaret ettik. Pandemi sürecinden sıyrılan kentteki büyük hareketlilik, enerji; Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve kentin sanayiticaret alanında ileri gelen insanlarıyla yapılan kahvaltı buluşmasında bile kendini hissettirdi...

Bursa Belediyesi ve kentin iş insanları, pandemi sonrasında artarak devam eden tedarik sıkıntısının dünyada "En kârlı mal en yakındaki maldır" algısının güçlendiğinin farkında. Çin'in küresel ticarette kaybettiği payı Türkiye'nin alabileceğine inanıyorlar. Avrupa ülkelerinin Çin'den tedariği pahalı bulup Türkiye'den alıma sıcak baktığı bu dönemin Bursa için fırsat olduğunu belirtiyorlar.

Bursalı sanayici hem 'ara eleman' hem de 'nitelikli eleman' eksikliğinden şikayetçi. Bu köşede sık sık yazdığım gençlerimizin iş beğenmeme sorunu sahada kendini daha net gösteriyor.







Bursalı sanayiciler, ara eleman eksiğini göçmenlerle kapatmaya çalıştıklarını söylüyorlar.

İki günlük basın gezimizde Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ı da yakından tanıma fırsatı bulduk. Aktaş hem iş insanı hem de 1970 doğumlu olmasına rağmen İnegöl Belediye Başkanı seçildiğinden beri 17 yılı aşkın bir süredir belediye başkanlığı yapıyor. Son yerel seçimlerde AK Parti, İstanbul, İzmir, Ankara'da kaybederken Bursa'yı tekrar kazanması, kamuoyunda kentin AK Parti'nin kalesi olduğu algısı oluşturdu. Oysa Aktaş çok çekişmeli geçen bir seçim kazandı. Bursa daha önce ANAP, DSP tarafından yönetilen, CHP'li seçmenin de güçlü olduğu bir il.

Aktaş'ı başarıya götüren seçim stratejisi bence diğer belediyeler tarafından da yakından incelenmeli.

Aktaş, halka hizmet etmeden karşılığını alamayacağını iyi bildiği için Bursa'ya yeni yatırımlar ve projeler kazandırmak için çok çalıştıklarını söylüyor. Aktaş'ın Bursa için biten ve devam eden projelerini dinlerken bile yoruldum açıkçası. Yazacak o kadar çok proje var ki, bazılarını eleyip özet geçmek zorundayım...







TRAFİĞE BİLİMSEL ÇÖZÜM

Aktaş, nüfusu 3 milyon 100 bini aşan Bursa'daki trafik sorunu için altyapı yatırımları dışında 'akıllı kavşak' gibi bilimsel çözümler ürettiklerini söylüyor.

Yeni yol yapımları, asfaltlama çalışmaları, yol genişletmeleri, toplu ulaşımda iyileştirmeler gibi birçok projeyi hayata geçirerek Bursa'nın ulaşım sıkıntısını rahatlattıklarını belirtiyor.

Aktaş döneminde Bursa'ya 13 adet köprü kazandırıldı. 140 bin metre oto korkuluk yapıldı. 50'yi aşkın kavşakta düzenleme yapıldı. 159 yeni otobüs hattı oluşturuldu. 10 adet 'park et devam et' noktası yapıldı. Toplamda ise 21 adet 'park et devam et' noktası oluşturulacak.

Ayrıca 20 kilometre bisiklet yolu yapıldı.

Burulaş'a 271 yeni otobüs kazandırıldı ve özel halk otobüsü filosunun yüzde 75'i yenilendi.

450 km. sıcak asfalt, 238 bin metrekare bordür vs. Bursa'da yol ve trafik sorunu için kısa vadede birçok proje gerçekleştirildi. Aktaş bir de uzun vadede 15 yılı kapsayan raylı sistem, toplu taşıma sistemi, servis taşımacılığı, otopark sistemi projelerine de devam ediyor.



TAKLİT EDILEN UYGULAMA: 'KART 16'

Alinur Aktaş, sosyal belediyecilikte de önemli işlere imza attıklarını söylüyor. Kovid-19'un görüldüğü ilk günden bu yana 150 bini aşkın gıda paketi dağıtılmış. Uzaktan eğitime destek için öğrencilere dizüstü bilgisayar desteği verilmiş. Tam kapanma döneminde, 50 milyon liralık ekstra destek paketi devreye sokulmuş. 20 bin ailenin elektrik, 20 bin ailenin su ve 20 bin ailenin internet faturası ödenmiş. Belediyeye ait yapılardaki kiralarda yüzde 50 indirime gidilmiş, iş yerini kapatmak zorunda olan esnaflardan kira alınmamış. Bugün bazı belediyelerin taklit ettiği 'Kart 16' uygulaması sayesinde de Bursa'da 10 binin üzerinde ailenin temel ihtiyaçları karşılanıyor. Belediye sadece pandemi sürecinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar ile esnafa 200 milyon TL destekte bulunmuş.

Barınma sorunu yaşayan üniversitelilere belediye ve kamuya ait binalarda ücretsiz barınma olanağı sunduklarını belirten Aktaş, "Barınma sorunu yaşayan öğrenciler bize başvursun yardıma hazırız" diye de net bir mesaj veriyor.







DEPREME EN HAZIR ŞEHİR

Aktaş, Bursa'yı depreme en hazır şehir haline getirmek için de çalıştıklarını söylüyor. Kentte riskli 70 bin konut tespit edildi. Aktaş kentsel dönüşümü sadece depreme dayanıklı bina yapmak olarak görmüyor. Kentsel dönüşümle çarpık yapılaşmayı azaltıp, daha çok yeşil ve sosyal alan yaratacak bir çalışma yürütüyor. Olması gereken de bu zaten. Ne yazık ki, bazı şehirlerimizde kentsel dönüşüm, daha fazla yüksek binaların yapıldığı 'rantsal dönüşüm'e neden oldu.







SORUN ÇÖZEN BAŞKAN

Uludağ Üniversitesi İktisat mezunu Aktaş, bu yoğun tempoya rağmen eğitim hayatını sürdürmüş, Kamu Yönetimi Ana Bilim Dalı'nda yüksek lisansını tamamlamış. Aktaş'ın vatandaşla iletişimi de çok iyi. Gazetecilere Bursa'yı gezdirirken bile ayaküstü vatandaşın dertlerini dinleyip, ilgilendiğini gördüm. Özetle Aktaş sorunu tespit edip, hemen çözüm üreten, sosyal belediyeciliğe büyük önem veren, öğrenci ve dar gelirli ailelere sürekli yardım etmeye çalışan bir belediye başkanı profili çiziyor.







TARİHİ ESERLER İHYA EDİLİYOR

Aktaş, Bursa'nın tarihi varlıklarını korumak için de önemli işler yaptıklarını söylüyor. Bursa Surları'nın önemli bir kapısı olan Zindan Kapı'da restorasyon tamamlandı. Gezdik, gördük, Avrupa'daki modern müze anlayışı, Zindan Kapı'ya taşınmış.

15. yüzyıla ait Balıkpazarı Hamamı, kültür merkezi olarak Gemlik ilçesine kazandırıldı. Eski Vergi Dairesi Binası, Kefensüzen Camii, Mizanoğlu Mescidi, Cafer Paşa Hanı ve Yıldırım Bayezid Türbesi restorasyondan geçirilip hizmete açıldı. Tarihi Koza Han'da da zemin iyileştirme çalışmaları tamamlandı.

Basın gezimizde Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi'ni eski ihtişamına kavuşturacak olan kentsel tasarım çalışmalarını da görme fırsatı bulduk. Aktaş daha önceki belediyelerin cesaret edemediği, çok zorlu bir dönüşüm başlattıklarını, bu tarihi alandaki görüntü kirliliği oluşturan yapıların yıkımı için 200 milyon TL kamulaştırma bedeli ödediklerini söyledi. Aktaş, yıktıkları yerlerin 'rant kapısı'na dönüşmeyeceğini, tamamen yeşil alan ve meydan olacağını özellikle belirtiyor.