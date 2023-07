Kaldırımda, parkta yürürken köpek dışkısıyla karşılaşmak, hele üzerine basmak hiç hoş değil. Ne yazık ki, bazı insanlar eğilip köpeğinin dışkısını alamayacak kadar gururlu!

Geçtiğimiz hafta bu durumun nasıl sağlık sorunu olabileceği bilimsel bir araştırmayla desteklenmişti: Köpek dışkısı salmonella, e.coli, giardia gibi insanlarda hastalığa neden olan mikroorganizmalar ve iç parazitler içerebilir!

Fransa'da da benzer sorun yaşandığı için ülkenin güneyindeki Beziers Belediyesi, köpek sahiplerinin veterinerde hayvanlarına DNA testi yaptırmasını zorunlu kıldı.

Beziers Belediye Başkanı Robert Menard, sokak temizliğinden sorumlu görevlilere dışkılardan parça alma görevi verdi. Bundan sonra dışkıları analiz ettirerek DNA kayıtlarından sorumsuz köpek sahipleri tespit edilecek!

Ve hayvanlarının dışkılarını toplamayanlara 120 euro ceza kesilecek.

Yahu biz DNA testiyle suçlu bulununca "Vay be" diyoruz!

Menard'ın görev aşkına hayran kaldım. Adam bütün sorunları çözmüş, köpek dışkısı sorunu için DNA teknolojisini devreye sokmuş.







KÜÇÜK İŞLER!

Bizim İBB daha sivrisinek sorununu çözemedi. Yollar karpuz tarlası gibi. Delik deşik kaldırımlarda yürümekten bacak adalelerimiz futbolcular gibi oldu.

Belediye başkanının görevi nedir? Çöpleri toplamak, kaldırım yapmak, sivrisineklere ilaç sıkmak, toplu ulaşımı geliştirmek vs.

Ekrem İmamoğlu, küçük işleri yapmayacak kadar gururlu olduğu için otobüsler yollarda kalınca biz itiyoruz. 'Yüzüklerin Efendisi'ndeki Mordor'un Ordusu gibi metrobüslere doluşuyoruz. Hayatımız trafikte geçiyor vs.

İmamoğlu da sanki İstanbul'un bütün sorunlarını halletmiş gibi Cumhurbaşkanı, olamadı CHP Başkanı olmanın peşinde!

***



NEREDEN NEREYE...

Bursa kulübü, eski başkan Ali Ay döneminde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) ödenmeyen transfer ücretleri sebebiyle kulübün lisans alamadığını açıkladı.

Bursaspor, bu sezon hiçbir ligde mücadele edemeyecek.

CAS'a 57 milyon TL ödense kulüp ligde mücadele edebilecek. Ancak kulüp, Ay'a 320 milyon borçlu gözüküyor.







Oysa Ay'ın başkanlığı döneminde 107 milyon TL kasa girdisi oluşturmuş. Buna rağmen Ay, kulübe ait olan 62 dönümlük araziyi de üzerine geçirmiş.

Mevcut Bursaspor yönetimi, Ay'ın araziyi kendi üzerine geçirmesinin kanunlara aykırı olduğunu açıkladı.

Nerden nereye! 2009-2010 sezonunda şampiyon olarak dört büyüklerden sonra adını tarihe yazdıran Bursaspor'un düştüğü duruma bakar mısınız?

Ali Ay ile ilgili kararı hukuk verecek.

Bu haber kulüplerin dernek statüsünde yönetilmesinin yanlış olduğunun bir göstergesi.

Başkanlar zarardan sorumlu olmalı. Kasayı boşaltıp, kulübü kendisine borçlu bırakıp sonra da çekip gitmeleri bu kadar kolay olmamalı.

***



CİĞERDE TAVAN FİYAT

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nın aldığı karara göre, kentte ciğerin tavan porsiyon fiyatı en fazla 180 lira olabilecek.

Tavan fiyat, esnafı frenleme konusunda bazen işe yarıyor. Ancak tavan fiyat politikası uygulamak zor. Örneğin ciğerci gramı ya da kaliteyi düşürebilir.

Ama Edirne'de tam tersi bir durum yaşandı. Kentteki çok sayıda ciğerci tavan fiyatı uygulamama ve tarifenin altında yani 140 liradan satma kararı aldı.







Örneğin Edirne'de ciğerci Kemal İmrak "Kazançlarımızı biraz daha düşük tutarak vatandaşlarımızı da kollamak zorundayız. Esnaf arkadaşların çoğu 140 liradan satıyor... Ciğere 180 lira tarife vermekle hiçbir şey kazandığımızı düşünmüyorum. Zammı duyan sakatatçı da bu kez ciğere zam yapacak" dedi.

İmrak haklı. Ne kadar tavan, taban fiyat açıklanırsa açıklansın son fiyatlamayı serbest piyasa yapar.

Önemli olan kaliteyi artıracak rekabet ortamı yaratmak.

***



BATARYA İŞKENCESİ BİTİYOR

Avrupa Birliği (AB), tüm akıllı telefonların 2027 yılına kadar kullanıcı tarafından değiştirilebilen bataryalara sahip olmasını zorunlu kılacak yeni kuralları resmen onayladı.







Şu anda çoğu akıllı telefon, kullanıcıların değiştirmesi zor ya da imkansız olan bataryalara sahip.

Bu yüzden pil ömrü dolduğunda telefonlar kullanılmıyor ya da ücretli pil değişimi için uzun bir süreç başlıyor.

Yeni yasayla birlikte Avrupalılar cihazlarının bataryalarını çok kolay değiştirebilecekler.

Telefon şirketleri müşterilerine yeni telefon aldırabilmek için batarya değişimini zorlaştırıyordu. Bu durumun çevreye de büyük zararları vardı.

AB'nin, teknoloji devlerine karşı vatandaşlarının haklarını koruyan yasalar çıkarmalarını hayranlıkla izliyorum.

***



DÜNYA HUZUREVİ!

İngiltere'nin Leicester Üniversitesindeki araştırmacılar, yaşlanmaya yol açan 'zombi hücreleri' ortadan kaldırabileceği düşünülen CUDC-907 molekülünü keşfetti. Uzmanlar yaşlanmayla ortaya çıkan 'zombi hücrelerin' bölünmeyi reddeden hücreler olduğunu söylüyorlar. Ölmeyen ancak normal hücrenin işlevlerini de yerine getiremeyen 'zombi hücrelerin", kireçlenme, damar tıkanıklığı, Alzheimer ve Parkinson gibi yaşlanmayla bağlantılı rahatsızlıklarla ilişkisi bulunuyor.







CUDC-907 molekülünün 'zombi hücreleri' yok edebiliyor olması büyük bir keşif. Böylece yaşlanmayı geciktirecek ilaçlar üretilebilir. Yeni buluşlarla birlikte ortalama yaşam süresinin 100 yılın üstüne çıkması başka sorunları da beraberinde getirir! Dünya koca bir huzurevine dönüşebilir!

***



TAKSİCİLER HEP HAKLI!

İstanbul-Beylikdüzü'nde bir taksici hem müşteriyi almadı hem de akıl verdi:

"Taksiye binmeden önce sürücüye nereye gideceğini sormalısınız."







Kadın müşteri de "Ne alaka! Ben mi soracağım taksiciye?" diyerek araçtan indi. Ve olayı cep telefonuyla kayda alıp sosyal medyada paylaştı.

Her hafta buna benzer olaylar gündem oluyor.

Defalarca yazdık; İstanbul'daki taksi sayısı az. Talep de çok olunca şoförlerin keyfine göre hareket etmek zorunda kalıyoruz.