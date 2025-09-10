Adana'da Sadık Şaşmaz'ın (29) hamile eşi Melek (25), memleketi Batman'da bir ay kaldıktan sonra 31 Ağustos'ta Adana'ya dönmüş.

Eşini otogarda karşılamaya giden Sadık da otomobilini balonlar ile süsleyip, üzerine de 'Seni çok özledim karıcığım, evine hoş geldin' yazısı yazmıştı.

Bu sürpriz, romantik karşılama haberlere konu olmuştu.

Daha sonra Sadık, temizlik işçisi olarak çalıştığı firma tarafından işten çıkarılmış.

Firma, işten çıkarma gerekçesi olarak; Sadık'ın raporlu olduğu sırada böyle bir organizasyonu yapmasını öne sürmüş.

Sadık, organizasyonu rapor almadan bir gün önce yaptığını kanıtlayınca şirket de bir gün sonra yeniden bir tutanak düzenleyip 'performans düşüklüğü' diyerek Sadık'ı işten çıkarmış.

Sadık "Hanımcılık kazanacak dedim, hanımcılık kazandı ama ben işsiz kaldım" diyerek işten çıkarılmasına bile esprili yaklaşmış.

Eğer olay anlatıldığı gibi geliştiyse Sadık'ın işten çıkarılması büyük haksızlık.

Firmanın işten çıkarmadan aylar öncesinde performans düşüklüğünü çözmek için bildirimlerde bulunması ve daha sonra da performans düşüklüğünü ispatlaması gerekiyordu!

Sadık dava açarsa büyük ihtimalle işine döner.

Tabii bu bir-iki yıl sürer. Bu zorlu süreçte eğer para bulamazsa Sadık'ın evde huzuru da kalmaz! Ve yaptığı romantik sürprizi büyük bir pişmanlığa dönüşür.

SADIK'IN SUÇU NE?

Sadık sırf haberlere konu oldu diye cezalandırılmış gibi gözüküyor.

Bazıları, bir insanın mutluluğundan bile rahatsız olabiliyorlar.

Sadık'a kafayı takan yönetici kim acaba?

Bu yönetici kimse, çalışanlarının mutlu olmasını mı istemiyor?

Sadık'ın suçu ne? Karısını çok sevmek mi? Ona sürpriz yapmak mı?

Hem doğum oranları düşük diye tartışılıyor hem de zar zor geçinen bir temizlik işçisi sırf eşine sürpriz yapıp, medyaya konu oldu diye işten çıkarılıyor!

Bir insanı işten çıkarmak bu kadar basit mi?

Ne yazık ki, özel sektörde bir yönetici kafasına koyarsa bir şekilde çalışanını işten çıkarıyor!

Elbette ortada haksızlık varsa hukuk devreye girer ama işe iade süreci uzun sürüyor.

Biri sosyal medyada şöyle yazmış:

"Ben o şirketin sahibi olsam adam işyerine geldiğinde aynı karşılamayı ona yapardım. Hem ironi olurdu hem komik olurdu. Vereceğim mesajı da vermiş olurdum"

Güzel fikir. Yönetici "İşine hoş geldin Sadık" diye balonlarla vs. çalışanını karşılasa bu olay da haber olur, şirketin marka değeri bile artardı!

Elbette önce bunu düşünecek zeki, mutlu, romantizmden rahatsız olmayan bir yönetici olması lazım!

***



YASADIŞIYMIŞ!

Ünlü model Şevval Şahin, önceki akşam sevgilisi Burak Ateş'in tahsis ettiği ve camında 'Resmi hizmete mahsustur' yazılı belge olan araç ile görüntülenmişti.

Resmi hizmete mahsus olduğuna dair belge bulunan aracın Şahin tarafından da kullanıldığı ortaya çıkınca bu olay tepki çekti.

Meğer bu kart yasadışı kullanılıyormuş!

Ticaret Bakanlığı, aracın kendilerine ait olmadığını ve kartın yasa dışı şekilde kullanıldığını belirterek yasal işlem başlattığını açıkladı.

Umarım bu yasal işlem, sıkı denetimlerin de yolunu açar.

Trafikte araçların önünde 'Resmi hizmete mahsustur' ya da 'basın aracı' kartlarını çok sık görmeye başlamıştık.

Tıpkı yasadışı çakar kullanımında olduğu gibi trafikte ayrıcalık sağlamak ya da istedikleri yere park etmek için 'resmi araç' ya da 'basın aracı' kartlarını kullanan uyanıklar var.

Trafik polisleri bu uyanıkları tespit etmek için de denetimler yapsalar eminim sahte çakarlar kadar 'Resmi hizmete mahsustur' kartlı araçlar çıkar!

***



'BASİT USUL VERGİ' GARİPLİĞİ BİTİYOR

'Büyükşehir belediyesi' çatısı altında ve nüfusu 30 bini geçen ilçelerde bulunan esnaflar için basit usul vergiden gerçek usul vergiye geçilecek.

Desenize artık taksici, terzi, tamirci, usta, kuyumcu, berber ve lokantacı vs. gerçekten vergi ödemeye başlayacak!

Restoran, tamirci gibi çok sayıda işletmenin muhasebe ve vergi yükleri artacak.

Öğretmenden, doktordan, polisten vs. daha çok para kazanıp komik vergiler ödeyen ustalar, berberler hatta asgari ücretliden daha az vergi ödeyen kuyumcular var bu ülkede.

Artan enflasyonla birlikte oto tamirci, berber, boyacı gibi mesleklerde çalışan küçük esnaf sattıkları ya da sundukları hizmetin ücretini sürekli artırıyor, fiş fatura kesmeden çalışıyor ve basit usulde komik vergiler ödüyorlardı.

Vergiyi hep bordrolu çalışanlar mı ödeyecekti?

Geç kalınmış çok doğru bir karar bu. Böylece ödenen vergi çeşitleri ve miktarı da artacak.

***



KAMERAYA ERİŞEN YAZILIM

ABD merkezli siber güvenlik firması Proofpoint, yetişkin filmi izleyen insanların kamerasına erişip fotoğrafını çeken yeni bir virüs yazılımı tespit ettiklerini açıkladı.

Stealerium adlı bir kötü amaçlı yazılım, tarayıcıda yetişkin içerik algıladığında web kamerası ile fotoğraf çekiyor ve dolandırıcılar bu görselleri şantaj için kullanıyor.

Yine bir 'Black Mirror' dizisi bölümü daha gerçek oldu!

Dolandırıcılar bu diziyi yakından takip ediyor galiba.

Aslında bilgisayarlarda ön kameralar açıldığında bir ışık yanar.

Muhtemelen filme kendini kaptıranlar bunu fark etmiyor!

Dolandırıcıların kamerayı aktif hale getirmesi özel hayat dışında konularda da sorun yaratabilir!

Uzmanların göre en basit çözüm; lap-top ya da bilgisayar kamerasının üstüne bant yapıştırmak!

Tabii cep telefonunun ön kamerasına bant yapıştırmak ise pratik değil.

***



Altyazı

"Yetişkin olmak, bazı şeyleri hoşuna gitmese de kabul etmektir. Son zamanlarda ben de hoşuma gitmeyen şeyleri kabul etmek zorunda kaldım. Size de aynısını tavsiye ederim." (Narcos)