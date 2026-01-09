Şehir hatları vapurlarında çay içmek bir İstanbul geleneğidir. Eskiden çay ince belli bardakta verilirdi.

Karton bardaklara alışmak bile zaman almıştı.

Çayınızı, simidinizi alır İstanbul'un o doyumsuz manzarasına bakar, martılara simit atar ve çayınızı içersiniz.

Hava soğuksa o çay bardağı sizi ısıtır.

İstanbul'u hissetmenin büyülü bir anıdır bu. Dertlerinizi unutursunuz.

Vapurda çay içme geleneği filmlere, şarkılara konu olmuştur.

Niye böyle bir vapurda çay güzellemesi yaptığıma gelince; T24'te Ferhat Yaşar'ın haberinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), Şehir Hatları vapurlarında çay servisini sonlandırmaya hazırlandığı yazıldı.

Bu kapsamda vapur büfelerinde çalışan personelin de bilgilendirildiği belirtiliyor.

Büfelerin kısa süre içinde kapatılacağı, çalışanların talep etmeleri halinde temizlik ya da sayaç okuma gibi farklı görevlerde başka iştiraklerde istihdam edilebileceği personele iletilmiş.

Uygulama, bazı seferlerde pilot olarak başlatıldı. Örneğin Karaköy–Kadıköy hattında sefer yapan Beyoğlu adlı vapurda, üst güvertedeki büfenin yanlarına iki otomat yerleştirildi. Çay otomatları şimdiden arızalanmış, iyi mi.

Büfeler henüz tamamen kaldırılmamış olsa da, sistem fiilen devreye girmiş durumda.

İBB'nin planı hayata geçerse, vapur yolcuları otomatlardan alınan içeceklerle yetinmek zorunda kalacak.

Otomattan alınan çay hiç demlikte demlenen, taze çayın yerini tutar mı?

Hangi şaşkın bu kararı aldı acaba?

Önünde her zaman kuyruk oluşan vapur büfeleri zarar mı ediyor?

Büfeleri kaldırıp, sıcak çay servisini sonlandırıp, otomattan çay satarak ne kadar kar edecekler ki?

Taze çay servisi, 1854'te Şirket-i Hayriye ile başlayan ve bugün Şehir Hatları adıyla süren deniz ulaşımının sembolüdür!

Dünyada turistik şehirler gelenek oluşturup, turist çekmek için sosyal medya ajanslarına para dökerken.

İstanbul'la özdeşleşen bu geleneği bitirmek çok saçma!

***



PARS VURAN YANDI!

Anadolu parsına zarar vermenin cezası, 45 milyon TL olarak belirlendi.

Avlanması yasak hayvanlara zarar verenler için iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası da bulunuyor.

Güzel karar.

Anadolu parsının nesli tükendi düşünülüyordu ta ki, 2019 yılında ormanda bir fotokapanla görüntülenen kadar.

Daha sonra Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde de yeni bireylerin var olduğu tespiti yapılan Anadolu parsı araştırmalarında, bugüne kadar Türkiye'de 10 farklı bireye ait görüntülere ulaşılabildi. Parsın hala bu topraklarda yaşıyor olması aslında bir mucize.

Bu harika canlıların nerelerde yaşadıkları saklanıyor.

Şimdi bilinçsiz bir avcı o parslardan birini vurursa hem hapis yatacak hem de 45 milyon TL ceza ödeyecek!

Umarım kimse görmez parsları...

***



MİNNESOTA'DA NE OLDU?

Dün ABD'de Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, Minnesota'da Somalili göçmen avına çıkınca, bir grup insan bu operasyonu protesto etti.

O sırada Renee Good adlı bir ABD'li kadın arabasını sokağı kapatır gibi park etti.

Polis kadından arabasını çekmesini istedi ve tartışma çıktı.

Kadın arabasını hareket ettirince anında vurularak öldürülüyor.

Video görüntülerinde kadın yaşadığı panik yüzünden mi yoksa kaçmaya çalıştığı için mi arabasını hareket ettirdiği anlaşılmıyor.

Bazıları kadının polisi ezmeye çalıştığını söylüyor ama benim gördüğüm şu; kadın önce aracıyla geri gidiyor sonra direksiyon sağa kırıp kendi yoluna gitmeye çalışıyordu.

Kaldırımda duran bir adam doktor olduğunu kadının nabzının atıp atmadığına bakmak istediğini söylüyordu.

Polis ise "Umurunda değil" dedi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, vurulan kadının arabasıyla polis memurlarını ezmeye çalıştığını savundu.

ABD Başkanı Donald Trump da olayın meşru müdafaa gibi göründüğünü açıkladı.

Öldürülen üç çocuk annesi, 37 yaşındaki Renee Good'un sevgi dolu, iyi bir kadın olduğundan bahsediliyor.

Muhtemelen göçmenlere yönelik operasyonu protesto ediyordu.

Good'un vurulduğu sokağın, 2020'de George Floyd'u öldürüldüğü yerin 800 metre ötesinde gerçekleşmesi de ilginç.

Minnesota Valisi, federal güçleri koordinasyonsuzlukla suçladı ve ABD ordusuna bağlı Ulusal Muhafızları alarma geçirdi.

Buna benzer olaylar hep oluyor. ABD polisinin hiç şakası yok. Hatta biri 'dur' ihtarına karşı çıksa da onu hemen vursam diyehevesli gibiler.

Trump, demokratik hakkını kullanan protestocular öldürülürse müdahale ederim diye İran hükümetini tehdit ediyordu.

Dün Minneseto'da demokratik hakkını kullanan bir ABD vatandaşı öldürüldü!

ABD'yi yetkililer, olayın video kaydı olmasına rağmen kadını neredeyse terörist ilan edecek! Trump hem ülkesini hem de dünyayı germeye devam ediyor, Görland'ı işgal edeceği konuşuluyor. Bakalım bu gergin süreç nereye varacak?

***



KOMŞU GÜRÜLTÜSÜNE 13.847 TL CEZA

Yeni düzenlemeye göre konutlarda gürültüye neden olanlara 13 bin 847 lira para cezası uygulanacak.

Cezanın uygulanabilmesi için apartmandan bir komşunun bile şikayette bulunması yeterli olacak.

Türkiye'de birçok apartmanın bitişik nizamda inşa edildiği ve ses yalıtımı da olmadığı için komşu gürültüsü tartışmalara ve kavgalara neden oluyor.

Sırf komşu gürültüsü yüzünden evini taşıyanlar bile oluyor.

Peki, gürültü neye göre ve nasıl tespit edilecek?

Kötü niyetli bir ev sahibi, kiracısını çıkarmak için yalan gürültü ihbarında da bulunabilir.

Ya da anlık bir gürültüyü delil olarak sunabilir mi?

O zaman ne olacak?

***



Altyazı

"Duygular hakkında öğrenmen gereken ilk şey; bir bedeli olduğudur." (Equilibrium)