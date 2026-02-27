Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, toplam uzunluğu 7 bin 84 kilometre olan 38 yeni demir yolu hattının etüt ve proje çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Bu hatların 30'u Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından, 8'i ise Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından projelendirildi.

TCDD'nin hazırladığı projelerin toplam uzunluğu 5 bin 402 kilometreyi bulurken, AYGM'nin sorumluluğundaki 8 hattın uzunluğu ise 1682 kilometre olarak açıklandı.

Toplam 7 bin kilometreyi aşan bu yeni proje paketi, Türkiye'yi demir yolu yatırımlarında bir üst lige çıkarır!

Projelerde önceliğin Eskişehir- Afyonkarahisar-Antalya Hızlı Tren Hattı ile Siirt-Kurtalan ve Samsun-Çorum hatları olacağı belirtiliyor.

Bakan Uraloğlu'nun söylediği gibi; Türkiye artık kendi tren setlerini ve lokomotiflerini üretiyor.

Yeni hatlar devreye girince yerli üretim tren setleri ve lokomotifleri de daha çok kullanılacak.

Uzmanların da belirttiği gibi bu yeni projeler Türkiye'nin mevcut demir yolu ağını büyütmekle kalmıyor, uluslararası ulaştırma koridorlarıyla uyumlu hale getiriyor.

Bu yeni demir yolu hatları Avrupa'yı Türkiye üzerinden uzanan hatlarla Kafkasya, Orta Asya ve Orta Doğu'ya bağlayacak.

Demiryolu denince aklınıza sadece seyahat etmek gelmesin!

Trenlerin asıl işlev farkı, otoyollarda taşınması zor ve çok büyük miktarlardaki ürünleri taşımasıyla ortaya çıkar!

38 yeni demir yolu hattının Türkiye'ye asıl faydası ekonomik büyümede olacak!

Yeni hatlar devreye girince Orta Asya-Orta Doğu ve Avrupa arasında demiryolu taşımacılığı büyük önem kazanacak.

Deniz ve oto yollarla yapılan ihracata alternatifler oluşturulacak.

İnsanlar daha ucuza seyahat edecek, ürünlerini, eşyalarını daha ucuza taşıyacak, ticaret artacak, doğa daha az kirlenecek, benzinli araçlar daha az kullanılacağı için karbon salınımı düşecek vs.

***



ÇİN'İN DOKTORA TEZİ KARARI

Çin, üniversitelerde doktora sisteminde köklü bir değişime giderek teknik alanlarda tez yerine gerçek ürün geliştirenlere doktora (PhD) vermeye başlamış.

Yani mühendislik alanında doktora derecesinin yalnızca yazılı tez üzerinden verilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırdılar.

Gerçekten akıllıca bir hamle!

Özetle Çin hükümeti, doktora tezlerinde mühendislere bundan sonra yeni bir icatla gelin demiş.

İyi de yapmış.

Donanım Haber'e göre bu sürecin en dikkat çekici örneklerinden biri ise geçtiğimiz günlerde Çin Güneydoğu Üniversitesi'nde doktora sunumunu yapan Zheng Hehui oldu.

Zheng, jüri karşısına sayfalar dolusu ciltli bir tezle değil, birbirine kenetlenen güçlendirilmiş çelik bloklardan oluşan ve Yangtze Nehri üzerindeki büyük bir köprü projesinde aktif olarak kullanılan bir mühendislik sistemiyle çıktı ve doktorasını bu projeyle aldı.

Üstelik bu daha ilk örnek!

Köprü projesini doktora teziyle çözmek müthiş bir fikir.

Çinliler bu modelle özellikle mühendislik alanında uçup giderler.

Doktora tezlerinde ve akademisyen yetiştirmede bizim de radikal değişikliklere gitmemiz gerekiyor!

***



OSİMHEN NEDEN SEVİNMEDİ?

Galatasaray'a turu getiren gol Nijeryalı golcü Victor Osimhen'den geldi.

Ancak Osimhen'in golden sonra hiç sevinmemesi dikkatlerden kaçmadı.

Bunun nedenini ünlü golcünün maçtan sonraki açıklamasında öğrendik:

"Golden sonra sevinç yaşamadım.

Gerek yoktu. Sebebini açıklayayım. Birincisi, sevdiğim ve kariyerimde önemli bir rol oynayan Spalletti'ye saygı duyuyorum.

İkincisi ise 10 kişi rakibimize karşı kötü oynadık. Ben duygularımı gizleyen bir oyuncu değilim.

Juventus taraftarları takımlarını alkışladı bugün. Çünkü daha iyi oynadılar." Düşündürücü bir açıklama!

Acaba Osimhen'in iyi oynamadık, taraftar yenilen takımı alkışladı şeklindeki vurgusu bazı takım arkadaşlarının hakemi aldatmak ve vakit kazanmak için kendilerini sürekli yere atıp, oyunu çirkinleştirmesine bir tepki olabilir mi?

Profesyonel anlamda vakit geçirmek başka bir şey, bunu abartıp tiyatro dönüştürmek başka bir şey!

Aynı durum Liverpool maçında da yaşanmıştı.

Elbette Juventus'u elemek büyük başarı. Tur atlandığında her şey unutuluyor ama Şampiyonlar Ligi seviyesinde futbolu bu kadar kötüleştirme tepki çekiyor.

Dün gece olduğu gibi bir Şampiyonlar Ligi maçı izleyim diye ekrana başına geçen Japon, Çinli, Amerikalı, Hollandalı vs. küresel izleyici futbolun bu kadar çirkinleştirildiğini görmek istemez!

Öte yandan maçtan bir gün önceki basın toplantısında Nijeryalı golcü, "Juventus'ta oynamayı düşünür müsün?" sorusuna "Gelecekte ne olacağı bilinmez. Ama sanırım dünyadaki oyuncuların yüzde 90'ı Juventus'ta oynamak isteyecektir. Ben de tabii ki 'neden olmasın' diyebilirim" cevabını vermesini, maaş ödemelerinin yapılmadığı haberlerini ve kendi attığı gole sevinmemesini üst üste koymak gerekir mi, bilemedim?

***



YA KENAN SAKATLANSAYDI!

Juventus-Galatasaray maçında Roland Sallai'nin Kenan Yıldız'a yaptığı faul neydi öyle!

İnsan düşmanına böyle yapmaz! Normalde bu hareket kırmızı kartlıktı.

İki yıl önce Rey Manaj'ın Barış Alper Yılmaz'a yaptığı faulden daha beterdi!

Manaj için "Bu ülkede ekmek yersen bize yazıklar olsun. Kötü bir insansın, rezil bir insansın, bilerek yaptın infaz ettin" diyenler Sallai'nin Kenan'a yaptığı faul için ne düşünüyor acaba?

A Milli Futbol Takımı'nın Dünya Kupası Play- Off eleme maçları öncesi Kenan Yıldız'ın sakatlanması Türkiye'ye büyük zarar verirdi.

Hem de 2002'den sonra Dünya Kupası'na katılmaya bu kadar yaklaşmışken...

Sallai, Süper Lig'de benzer derecede sert fauller yapıyor!

Futboldan hayatını kazanan birinin meslektaşlarına bilerek, acımasızca faul yapması düşündürücü!

***



Altyazı

"Artık yapmam gereken tek bir şey olduğunu anladım. Hiçbir şey... Ne mal mülk ne hatıralar ne arkadaş ne aşk. Bunların hepsi bir tuzak..." (Üç Renk: Mavi)