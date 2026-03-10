‘Damsız almıyoruz’un cezası ne kadar?

Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyatın aksaması ve petrol tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı bir haftada yüzde 40'ın üzerinde artarak 119 doları gördü.

Daha sonra geri çekilen fiyatlar dün sabah saatleri itibariyle 105 dolar seviyesine indi.

Bunlar daha iyi günler!

İsrail savaş uçaklarının İran'daki petrol rezervlerini bombalaması savaşta dönüm noktası oldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Hatemul Enbiya Merkez Karargâhı Sözcüsü İbrahim Zülfikari'nin, "Eğer petrolün varil fiyatının 200 doların üzerine çıkmasına dayanabilecekseniz bu oyunu sürdürün" diyerek meydan okuması dünyayı daha kötü günlerin beklediğini gösteriyor.

ABD'nin önce Venezuela petrolüne çökmesi İran savaşına hazırlıklı olduğunun göstergesi.

Her şeyi önceden planlamışlar ve kendilerini garantiye almışlar.

MOSSAD'ın elinde olduğu iddia edilen Trump'la ilgili Jeffrey Epstein'ın açıklanmayan belgelerinde ne var acaba?

Sırf İsrail istiyor diye Trump'ın İran'a saldırıp petrol kriziyle dünya ekonomisini batırmayı göze almasına neden olacak kadar ne var o belgelerde?

Zülfikari, İran'ın altyapısına yönelik saldırılar durdurulmazsa benzer karşılıklar verileceğini net bir şekilde açıkladı.

Hürmüz Boğazı'nın kapanması petrolün varil fiyatını 105 dolara çekmişken, İran Körfez ülkeleri petrol rezervlerini bombalarsa petrol fiyatlarının 200 doların üzerine çıkması kaçınılmaz olur.

Çok övülen elektrikli araçların enerji tüketimindeki payı hâlâ yüzde 1! Biyo yakıtların payı ise yüzde 5 civarında.

Dünyada kara taşımacılığında kullanılan yakıtın yüzde 90- 94'ü fosil yakıtlardan elde ediliyor.

Benzin ve motorin hala küresel ekonominin bel kemiği!

Petrol krizlerinde ilk akla gelen nakliye ve taşımacılık sektöründeki artışın diğer sektörleri etkilemesi.

Ancak petrolün fiyatı artınca elektrik üretimi, plastik / kimya, gübre ve gıda vs. gibi hemen her sektörde maliyeti artırıyor.

Bu yüzden petrol 'tüm fiyatların tabanı' sayılır.

YÜZDE 10 ARTABİLİR!

Petrolün fiyatının artması enflasyonu da otomatik yükseltiyor!

1973 Petrol Krizi'nde Dünya enflasyonu birçok ülkede yüzde 5–10 artış gösterdi ve stagflasyon oluştu.

Benzer bir krize yakınız!

Türkiye'de yük taşımacılığının yaklaşık yüzde 85–90'ının karayoluyla yapıldığını dikkate alırsak ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasından en çok etkilenen ülkelerden biri de biz olacağız!

Tam enflasyonu düşürmeye başlamışken petrol fiyatlarının uçması Türkiye adına da büyük talihsizlik!

Trump efendi petrol fiyatlarının uçması için "Nükleer tehdidi önlemek için ödenmesi gereken küçük bir bedel" diyor!

Gazze Şeridi'nde 50 binden fazla çocuğu öldüren ya da yaralayan gözü dönmüş İsrail'in nükleer füzeleri dünya için tehdit değil mi?

İsrail'in çoluk çocuk demeden Müslümanları katletmesinin gerekçesi nükleer tehdit mi oldu şimdi? Epstein ile hangi rezillikler yaptığı bilinmeyen Trump resmen İsrail'in kuklası olmuş durumda ve korkarız ki, İsrail ne derse Trump yapacak gibi gözüküyor!

Sorun sadece petrol fiyatları ve enflasyonun artması da değil!

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, 3. Dünya Savaşı'nın başlaması için artık ufak da olsa herhangi bir olayın tetikleyici unsur olabileceğini dile getirdi: "Trump, çılgın ve suçlu politikasını sürdürürse, (3. Dünya Savaşı) şüphesiz başlayacaktır."

Kötü günler için hazırlıklı olalım!

***



'DAMSIZ ALMIYORUZ'UN CEZASI NE KADAR?

İki erkek daha önceden bilet almasına rağmen restoran ve canlı müzik kulübü olarak hizmet veren işletmeye alınmadı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) da biletleri olmasına rağmen iki erkeğin mekâna "damsız almıyoruz" denilerek alınmaması üzerine soruşturma başlattı.

Kurum, "damsız girilmez" kararını cinsiyet temelinde ayrımcılık saydı ve işletmeye en üst sınırdan toplam 256 bin lira para cezası kesti.

Daha önce de buna benzer bir karar alınmıştı. Cinsiyet ayrımcılığı bence hafif bir suçlama!

Bu eylem aynı zamanda bir erkeğe sapık gözüyle bakmak ve yaftalamak oluyor.

Cezası daha ağır olmalı.

***



VAR'IN FİŞİ ÇEKİLİR Mİ?

Galatasaray-Beşiktaş derbisinde 28. dakikada Leroy Sane, Kristjan Asllani'ye yaptığı sert faulden dolayı kırmızı kart görmeliydi.

55. dakikada Osimhen, hakem Ozan Ergün'ün faul düdüğü çaldığını duydu, yine de devam edip topu kaleye gönderdi.

İkinci sarıdan kırmızı kart gösterilmesi gerekiyordu.

88. dakikada Beşiktaşlı Orkun Kökçü, 55. dakikada Osimhen'in yaptığı hareketin benzerini gerçekleştirdi. Onun da ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi gerekiyordu.

Maçın başında atılmayan Sane, golün asistini yaptı ve oyunun kaderini etkiledi.

Ne kadar eleştirilse de boş! Bir şey değişmiyor!

Bundesliga 2'de Preussen Münster – Hertha Berlin maçının ilk yarısında VAR hakeminin müdahalesinin ardından hakem, penaltı pozisyonunu incelemek için saha kenarındaki monitöre gitti.

Ancak ekran çalışmıyordu!

Maskeli bir taraftar VAR monitörünün fişini çekmiş, iyi mi?

Hakem görüntüyü izleyemediği için karar VAR hakemi tarafından verildi!

Süper Lig'deki hakem hataları böyle devam ederse bir gün bizde de biri VAR'ın fişini çekerse hiç şaşırmam!

Geldiği günden beri hakemler hakkında hiç konuşmayan Domenico Tedesco'yu bile sonunda çileden çıkartılar.

Tedesco şöyle isyan etti:

"Aynı kuralları istiyoruz ayrıcalık istemiyoruz!

Antalya maçında penaltı neden verilmedi, bilmiyorum! Kasımpaşa maçında da öyle... Her takım için kuralların aynı olmasını istiyorum, lütfen..." Ah Tedesco ah! Koca ülke YAPI sorununu çözemedi.

Senin 'lütfen' demeni dikkate alırlar mı hiç?

Sen de bu ülkeden ayrılırken "Süper Lig'in sportif gerçekliği yok" diyeceksin!

***



Altyazı

"Kuyu gibidir insan, derinliği baş döndürür." (La tigre e La Neve)