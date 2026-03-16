Sıkıcı gündemi bir kenara koyup, biraz geleceği; insansı robotları düşünelim mi dostlarım?

Bakın Çin'in Makao bölgesinde ne olmuş; 70 yaşındaki bir kadın sokakta yürürken telefonuna baktığı sırada arkasında bir robot olduğunu fark etmiş.

Robot sanki bir sapık gibi arkasında dikilmiş!

Paniğe kapılan yaşlı kadın kendi ifadesine göre çok korkmuş.

G1 modeli robot aslında bir eğitim merkezine ait ve sokakta tanıtım amacıyla kullanılıyor.

Kaldırımda bir anda duran yaşlı kadının etrafından dolanmakta zorlanan robot, onun yerine yaşlı kadının arkasında sessizce beklemeye başlamış.

Video görüntülerinde de yaşlı kadının robotu azarlayarak "Kalbimi yerinden çıkaracaksın!" diye bağırdığı görülüyor.

Çin basınına göre olay yerine gelen polis, robotu 'gözaltına' almış, iyi mi?

Görüntülerde de robot polis eşliğinde götürülüyor!

Robot ne yapsın? Yolda bir anda durup bekleyen yaşlı teyzelere karşı bir yazılım geliştirilmemiş!

Özetle tarihte ilk kez bir robot gözaltına alınmış oldu!

Bu olayın reklamını yapsan bu kadar gündem olmazdı herhalde! İnsansı robotlar yavaş yavaş günlük hayatımıza giriyor!

Özellikle ABD ve Çin'de insanların ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen insansı robotlar yaygınlaşmaya başladı.

Yakın gelecekte kazaya, yaralanmaya, hatta ölüme neden olup tutuklanan robotlar görür müyüz dersiniz?

Peki, böyle durumlarda robot mu yoksa onu geliştiren mühendisler mi suçlu olacak?

Robotların yapay zekası var ve bu teknoloji daha da gelişecek.

Bu mantıkla hareket edersek; yani düşünce geliştirip, kendi hür iradesinde hareket eden robotlar suç işlerlerse ne olacak?

Yukardaki olaya benzer bir durumda, robot, yaşlı bir kadını bilerek ya da bilmeyerek yere düşürse...

Kadın başını yere çarpıp ölse ne olacak?

Ceza olarak robotun fişi mi çekilecek? Yeniden dönüşüme mi gidecek? Cezaevine mi gönderilecek?

Fişini çekmeyelim de besleyelim mi!?

Robotların neden olacağı kaza, saldırı, hatta suç olayları için bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var gibi gözüküyor!

Kader mahkûmu robotlar için de cezaevleri yapılır mı dersiniz?

Bizi acayip bir gelecek bekliyor.

***



'ŞAMPİYON' NASIL KAVURMA OLDU?

Mersin Büyükşehir Belediyesi Aşevi'nde hazırlanan kavurmanın içinden yarış atına ait çip çıkması üzerine SABAH'tan Murat Karaman ve Bekir Coşkun, bu olayın izini sürmüş.

Haberi sanki bir dedektiflik öyküsü takip ediyormuşçasına merakla okudum.

İlk koşusuna 21 Nisan 2024'te tarihinde çıkan Smart Latch, kariyerindeki 13 yarışta 3 birincilik, bir ikincilik, bir üçüncülük, iki de dördüncülük kazanmış.

Bu müthiş bir başarı ama Latch'ın kariyeri ayağının kırılmasıyla son bulmuş.

Sakatlanmasa kim bilir kaç yarış daha kazanacaktı!

Latch, kısa kariyerinde sahibine 1 milyon 125 bin TL kazandırmış ama sahibi Suat Topçu onu nakliyecilik yapan eski bir jokeye vermiş.

Eski jokey de atı Osmaniye'deki bir binicilik kulübüne verdiğini söylemiş.

Aracılar tarafından binicilik kulübünden ya da eski jokeyden satın alınan şampiyon at, kaçak yolla kesilerek, dana eti diye Toros Gıda'ya satılmış.

Onlar da at etini Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin aşevine vermiş.

Ve 'şampiyon' kavurma eti olmuş.

Bu etler hiç mi denetlenmiyor? Tedarikçi firma, belediye vs. bu trajik olaydan kimler sorumluysa hak ettikleri cezaları almalılar.

Latch'ın küçük bir kırığı varmış. Binicilik kulübüne verilse çocukları gezdirir, hayatının son günlerini mutlu ve huzurlu geçirebilirdi.

Şampiyon bir at için daha kötü bir son olamazdı!

Şampiyon attan milyonlar kazan sonra onun kavurma olmasına yol aç!

At sahiplerinin merhametli, atlarıyla gönül bağı kuran insanlar sanırdım. Demek ki, hepsi öyle değilmiş.

***



BUNA EN ÇOK ABD SEVİNİR!

Japonya'nın eski futbol efsanelerinden Keisuke Honda, "Biliyorum çok hassas bir konu ama şahsen İran'ın Dünya Kupası'na katılmalarını istiyorum" paylaşımı yaptı.

Daha sonra yaptığı başka bir paylaşımında 39 yaşındaki Honda "Görünüşe göre Dünya Kupası'na yetişmesi muhtemel olan bir ABD şirketinin reklamı, İran Milli Takımı'na destek açıklamam nedeniyle askıya alındı. Berbat kararlar alan şirketler, onlarsız daha iyiyiz" dedi.

Yukarıdaki açıklamada ne var Allah aşkına? Honda, futbola siyasetin bulaşmasını istememiş sadece!

Haberde reklam kampanyasını iptal eden firmanın adı geçmiyor!

Şirketin daha önce yaşanan boykotlardan haberi yok galiba!

İran Spor Bakanı Ahmad Donyamali "Bu yozlaşmış hükümetin liderimizi suikastle öldürdüğü göz önüne alındığında, hiçbir koşulda Dünya Kupası'na katılmak için uygun şartlara sahip değiliz" açıklaması yapmıştı.

Henüz netleşmiş bir durum yok. Umarım bu karardan vazgeçerler.

İranlılar zaten büyük bir Batı ablukası altında yaşıyor.

Uluslararası arenada olmak, hele milyarlarca insanın izleyeceği Dünya Kupası'nda olmak İran'ın direnişinde sembol bir hareket olabilir.

Yeni Zelanda, Belçika ve Mısır'ın olduğu gruptan İran'ın ikinci çıkıp, ABD ile eşleşme ihtimali var.

Falkland Adaları için savaşan Arjantin ve İngiltere'nin 1986 Dünya Kupası'nda karşı karşıya gelmesi gibi tarihi bir maç izleme ihtimalimiz var aslında.

İran'ın Donald Trump'ın tribünden izlediği maçta ev sahibi ABD'yi elediğini düşünsenize!

Dünya döndükçe hatırlanacak bir olay olurdu.

Umarım İran bu kararından vazgeçer.

Dünya Kupası'na katılmazlarsa buna en çok Amerikan hükümeti sevinir!

***



Altyazı

"Kaç hayat yaşıyoruz? Kaç kez ölüyoruz? Ölüm anında 21 gram kaybettiğimiz söyleniyor. 21 grama ne sığar? 21 gram ne zaman kaybolur? Ne kadarı onunla gider? Geriye ne kadarı kalır?" (21 Gram)