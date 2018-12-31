O artık bayan Akçıl

Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, aşklarını Amsterdam’da nikah masasına taşıdı. 24 Aralık’ta evlenen çiftin en mutlu gününe 10 konuk tanıklık etti. Masalsı nikah töreninin özel kareleri sadece GÜNAYDIN’da

OTELİN 12 ODASINI KAPATTI



Kasım ayından bu yana birlikte olan Burcu Kıratlı-Sinan Akçıl çifti, 24 Aralık'ta Amsterdam Başkonsolosluğu'nda evlendi. Çiftin nikahını, Başkonsolos Engin Arıkan kıydı. Akçıl, tören için Hotel de L'Europe'un 12 odasını iki günlüğüne kapattı.



ÖZEL UÇAKLA GİTTİLER



Çiftin 10 yakın arkadaşı, nikah için özel uçakla Amsterdam'a gitti. Akçıl'ın nikah şahitliğini arkadaşları Ercan ve Caner Torunoğulları, Kıratlı'nınkini ise arkadaşı Deniz Bilol ile Sercan Yaşar yaptı.

EVLİLİK TEKLİFİNİ O TEKNEDE YAPTI



Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'ya evlilik teklifini 23 Aralık'ta özel botta yaptı. Justin Timberlake ile eşi Jessica Biel de, Ekim ayında aynı botla Amsterdam'ı gezmişti.



NİKAH SONRASI LİMUZİNLE AMSTERDAM TURU



Sinan Akçıl ve Burcu Kıratlı 24 Aralık tarihinde Amsterdam'da kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Ünlü çift, nikah sonrasında özel bir limuzinle Amsterdam sokaklarında tur attı.





ÇOCUKLUK ARKADAŞLARI NİKAH ŞAHİDİ



Burcu Kıratlı'nın nikah şahidi, çocukluk arkadaşları Deniz Bilol ve Sercan Yaşar oldu.

Sinan Akçıl'ın nikah şahitliğini ise Hollanda'da yaşayan en yakın arkadaşı Ercan Torunoğulları ile kardeşi Caner Torunoğulları ve menajeri Tülay Özçelik yaptı.





Çiftin nikahı için 10 kişilik arkadaş grubu özel uçakla Amsterdam'a giderek aşıklara eşlik etti.

Akçıl ve Kıratlı Amsterdam'a uçmadan önce düzenlenen aile yemeğinde, Akçıl'ın annesi, Burcu Kıratlı'ya rahmetli annesinin kendi nikahında taktığı aile yadigarı küpeleri hediye etti. Çift bu dakikalarda duygusal anlar yaşadı. Burcu Kıratlı da nikahta, Akçıl'ın anneannesinin 1953 yılında yani 65 yıl önce taktığı küpeleri taktı.



Çiftin nikahını Amsterdam Başkonsolosu Engin Arıkan kıydı. Amsterdam Başkonsolosluğu yeni açıldığı için, ünlü çiftin nikahı Arıkan'ın kıydığı ilk nikah oldu.



Burcu Kıratlı'nın kendisinin tasarladığı gelinliği Zeynep Bozkaya dikti. Burcu Kıratlı'nın özel pırlantalardan oluşan tek taşını Hasan Elmas dizayn etti. Sinan Akçıl'ın alyansında ise Burcu Kıratlı'nın uğurlu sayısı 23 yazıyor.