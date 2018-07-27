Kanlı Ay Tutulması nedir? Neden Kanlı Ay Tutulması deniyor? Kanlı Ay Tutulması adını renginden mi alıyor, yoksa beraberinde toplumlara büyük mesajları mı getiriyor? Önce Kanlı Ay Tutulması'nın anlamının nereden geldiğine bakalım. Kanlı Ay Tutulması; ayın yüzeyine ulaşan güneş ışığının geniş bir şekilde yayılarak aya kırmızı bir görüntü vermesinden dolayı bu adı almıştır. Güneşin en parlak ve ışıklarının en dik geldiği döngüde ay, dünyanın gölgesinde kalacak. Bu da ayın hafif kızıl bir renge bürünmesini sağlayacak. Bu olaya Kanlı Ay Tutulması deniyor. Yanı sıra Kanlı Ay Tutulması ile inanılmaz bir gökyüzü şölenine tanıklık etmiş olacağız. Kanlı Ay Tutulması oluşurken; alemler sahibi bizim bir şeyleri görmemizi isteyebilir. O yüzden bu gece bol bol dua edebilirsiniz. Kalplere büyük duygular düşürecek Dolunay ise hava-ateş burcu aksında gerçekleşirken Türkiye'de seyredilecek.

BURÇLARA ETKİLERİ

KOÇ: Kanlı Dolunay, içindeki lideri açığa çıkarmanı ve hedeflerini belirlemen gerektiğini hatırlatacak.

BOĞA:

Kanlı Dolunay etrafında kimler bencil, kimler çıkar ilişkisi için dost görünüyor sana görme şansı sunacak.

İKİZLER:

Tanışacağın kişilerle olan iletişimine biraz sınır koymalısın. Her şeyi anlatma isteğin, bazı duyguların çabuk tükenmesine neden olabilir.

YENGEÇ: Kanlı Dolunay, en çok duygularını etkileyecek. Tüm duygulara kadar arınmak için kendini hazır hissedeceksin.

ASLAN: Artık 'Sadece ben diyenlere geçit yok' diyebilirsin.

BAŞAK: Kanlı Dolunay, her detayın önemli olduğunu bir kez daha hatırlatırken; sabırsızlığa yer yok diyecek.

TERAZİ: Bazı karşılaşmalar büyük yüzleşmeleri beraberinde getirecek. Sosyalleşmeye önem verdiğin bugünlerde aşk kapını çalabilir.

AKREP: Kendini bu süreçte gereksiz inatlaşmalar içinde bulabilirsin. Kanlı Dolunay'ın etkisiyle gerçekleri öğreneceksin.

YAY: Kanlı Dolunay, etrafında gelişen olaylara karşı duyarlı ol ama taraf olma mesajını veriyor. Bu süreçte aile bireyleriyle yaşadığın sorunları masaya yatıracaksın.

OĞLAK: Kanlı Dolunay, manevi duygularını göz ardı etmemen gerektiğini vurgularken; keskin ve ani kararlar almamalısın.

KOVA: Kanlı Dolunay, belirsizlik ve kargaşadan dolayı seni olduğundan daha isyankâr yapabilir. Özellikle ailendeki bazı bireylere karşı sert çıkışlar yapacaksın.

BALIK: Özeleştirini yaptığın bugünlerde, karar almak isteyeceksin. Parçaları birleştirdiğinde yaşamın senin için aktığını fark edeceksin.



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