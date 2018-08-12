Konu aşk olunca kadınlar arasındaki rekabet oldukça sert gerçekleşiyor. Bir erkek, bir kadın için mücadele edebiliyor ancak kadın, o erkeği seçmediyse yoluna devam ediyor. Erkekler mücadelelerini açık ve ortada yaşıyorlar. Kadınlarda ise durum tamamen farklı. Hedefe ulaşma yolunda psikolojik savaş başlıyor. Kadınlar en büyük kötülüğü nerede yapıyor biliyor musunuz? Erkeği elde etmek için yaşanan rekabette. Çünkü erkekler bu sayede çok eşli bir yaşam sürebiliyor. Böylelikle de kadın, kadına kötülük yapmış oluyor. İş hayatındaki kadınlar da kadınlık özelliklerinden sıyrılıp erkekleşmeyi tercih ediyorlar. Gücün erkte olduğunu düşünmek; kadının koruyucu, şefkatli özelliklerini yok saymasına yol açıyor. Çalışma yaşamında da erkekler kadınlarla çalışmak istemiyor, hatta kadınlar da kadınlarla çalışmak istemiyor. Buyurun size yeni bir düşmanlık daha… Kadınların birbirini sevmemesi, hızlı akan bu çağda günlük hayatta hazmedememe sorununa yol açıyor. Sosyal medyada paylaşılan mutlu anların kıskançlığı yiyip bitiriyor. Dahası, öfke biriktiriyor. Ancak tuhaf olan, kimsenin 7/24 mutlu olamayacağını, gördüklerimizi de sürekli kendimizle kıyaslamanın huzur getirmeyeceğini bilmememiz. Kadın kadının kurdu değildir! Kadınların birbirlerine verebilecekleri o kadar çok ki… Erkeklerle kıyaslanamaz bile. Kadınların, erkeklerden daha güçlü olan doğaları, yetenekleri, hoşgörüleri, anaç ruhları; değil birbirlerine şifacı olmaya, dünyayı değiştirmeye bile yeter! Ataerkil bir toplumda yaşadığımız kabulünden hareketle, söylüyorum; kadınlar zayıf değildir ama zayıf olmamız gerektiğini düşünenler var, öyle değil mi? Belki de bu kişiler, mesela erkekler; kadınları zayıf olduklarına inandırıp onları daha kolay yönetebiliyorlardır. Kadın, kadının kurdu olmayabilir sevgili okuyucularım, bu tamamen kadınların elinde. Mesele, kendi gücünü keşfedebilmekte ve elbette gerçek ve yürekten dost olabilmekte…



ASTROGÜNDEM

Güneş-Plüton seyri dış borçlarla ilgili gelişmeleri işaret ederken, kamusal düzenlemeler değişebilir. Aynı zamanda ünlü isimleri hedefine alan gökyüzü, sansasyonel haberler duyabileceğimizi vurguluyor. Özellikle evli isimlerin gerçek hayatları, göründükleri gibi olmadıkları ortaya çıkabilir. Gizli saklı hiçbir şeyin kalmayacağını bir kez daha göreceğiz.



