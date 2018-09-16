Herkes gerçek aşkı arar ancak yaşadığının gerçek aşk olup olmadığından asla emin olamaz. 'Gerçek aşkın tanımı nedir?' diye sorsam, sanırım tek bir cevap alırım, o da dört dörtlük olmasıdır. Peki nedir dört dörtlük ilişki ve siz mükemmel bir uyum yakaladığınızı nasıl anlarsınız? Merak ediyorsanız buyurun testi çözmeye.



Dostlarınızın hayatınız ile ilgili fikirlerini önemsiyor musunuz?

a) Önemsiz olması için bir neden göremiyorum. b) Önemlidir ancak bir yere kadar.



Yakın arkadaşlarınızın sevgiliniz ile ilgili düşünceleri sizin için çok önemli mi?

a) Evet. Çünkü benim göremediğim gerçekleri onlar fark edebilir. b) Hayır. Ben sevdiysem kime ne?



Peki ya ailenizin…

a) Aile başka, tabi ki önemlidir. b) Bilmiyorum.



Sevgilinizin yüklü miktarda borcu olduğunu öğrendiniz, ödemesi için yardımcı olur musunuz?

a) Ne borcu! b) Tabii.



Hiç aldatıldığınız hissine kapıldınız mı?

a) Birkaç kez ancak daha sonra kendi paranoyalarım olduğuna karar verdim. b) Şüpheye yer bırakmayacak kadar açık ve net bir ilişki yaşıyoruz.



Sevgilinizle beraberken sıkılıyor musunuz?

a) Sık sık olmasa da evet. b) Sıkılacak vaktimiz olmuyor.



Sevgilinize herhangi bir derdinizi anlattığınız zaman tepkisi ne oluyor?

a) Sorduğu sorularla sürekli benim hatamı arıyor. b) Dinleyerek anlamaya çalışıyor.



A şıkkı çoğunluktaysa;

Aşkınızın gerçek olduğundan emin olmanız için kendinize biraz zaman tanımalısınız. Sevgilinize olan bağlılığınız tartışılmaz ancak bazı noktalarda kendinizi oldukça ihmal ediyorsunuz.

Çevrenizdeki dostlarınızın ne dediği önemli ancak biraz da kalbinizi mi dinleseniz?



B şıkkı çoğunluktaysa;

Aşkınız da uyumlu, siz de! Zor yakalanan anlayış seviyesinde birlikteliğinizi yürütmeyi tercih ediyorsunuz.

Aşkınızın sınırları yok ancak sizin kendi sınırlarınız var ve hem hayatı hem de gerçek aşkı yaşıyorsunuz.





ASTROGÜNDEM

Merkür-Jüpiter 60'lığı; 2012 yılından beri devam eden evlilikleri ve ilişkileri gündeme taşıyor. Bugünden itibaren magazin basınından kaçmayı başaramayan çiftlerin yasak aşklarını sık sık duyabiliriz. Bir diğer taraftan dünya basınının gözü Fransa'da olacak. Hareketli günlere hazır olun!



