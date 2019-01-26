Hayatımızı ifade eden, hatta ve hatta en önemli dönüm noktası dahi diyebileceğimiz kadar önem veririz birlikteliklere. Bazen uyumlu olmadığımızı bilsek ve fark etsek bile yine de vazgeçmek istemez, bizi bağlayan bir şeyler olduğunu düşünürüz. Peki, sizce nedir bu vazgeçilmezliği sağlayan?



GİZLİ ÖZELLİKLER

Astrolojide pek çok farklı kavram vardır. Bunlardan biri de alçalan burçtur. Güneş burcunuza, Ay burcunuza, yükselen burcunuza alışkınsınız ama bir de alçalan burç kavramı var. Alçalan burç; evlilikleri, ikili ilişkileri, çatışmaları ifade eder. Kendimizde olmayan ya da olmadığını düşündüğümüz ve içimizde gizli olan özellikleri başkalarında aramamızın sebebi de alçalan burçtur. Bu sebeple görünürde hiç uyumlu olmadığınız ancak içten içe birbirinizi tamamladığınızı düşündüğünüz kişilerle beraber olursunuz. Hayatınızın en önemli noktalarından biri olan aşk hayatınıza da bu şekilde yön verirsiniz.

Alçalan burç, eşinizle ya da sevgilinizle uyumunuzun yanı sıra birlikteliğinizin uyumunu da ortaya koyar. Hatta ve hatta çevrenizdeki kişilerin, ailelerin dahi birlikteliğe bakış açısına etkilidir. Aynı zamanda alçalan burç, hayat yolunda ortaklık yapacağınız her konu ile ilgilidir. İş ortaklıkları, sözleşmeler, toplumsal uyum, arkadaşlık ilişkileri gibi hayatı yönlendiren konular alçalan burçtan etkilenir. Alçalan burç, yükselen burcunuzun tam tersidir ve belirlenebilmesi için pek çok farklı parametrenin bilinmesi gereklidir. İki kişinin birbirine uyumu Sinatri ile yani haritalarının karşılaştırılması yoluyla bulunabilir. Bu şekilde yapılan bir çalışma, kişilerin aşk ve ilişki durumunu tüm detayıyla ortaya koyar.

Alçalan burcunuzu bulmak için aşağıdaki listeden yükselen burcunuzu bulun, yanındaki burç ise alçalan burcunuzu ifade eder:

Koç-Terazi

Boğa-Akrep

İkizler-Yay

Yengeç-Oğlak

Aslan-Kova

Başak- Balık

Terazi- Koç

Akrep- Boğa

Yayİkizler

Oğlak- Yengeç

Kova- Aslan

Balık- Başak







ASTROGÜNDEM

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