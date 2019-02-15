Hepimiz kırılgan ve hassasız.

Ancak bazı burçlar, kırılganlıklarını yüreklerinde taşır. İşte burçların kırılganlık durumları...

KOÇ: Koç burçları kırılgan duygularını saklama konusunda adeta ustadırlar. Güçlerinin düştüğünü asla göstermek istemezler.

Asabi davranışlar sergileyebilirler ancak bu durumu da saklamak için akıllarını farklı konularla oylamayı tercih ederler.

BOĞA: Her ne kadar sabırlı olsalar da, bir Boğa burcunu kırmak risk almak demektir. Özünden asla ödün vermez, yıkılsa da asla belli etmez.

İKİZLER: Rahatlık ve umursamazlık konusunda namı dağları taşları aşmış İkizler burçları özlerinde oldukça kırılgandırlar.

Çok üzüldükleri bir olayı kahkahalar eşliğinde anlattıklarına şahit olabilirsiniz.

YENGEÇ: Kırgınlığını, kederini, hüznünü gizlemekte becerikli değildirler.

Anlaşıldıklarını hissettikçe iyileşeceklerine inanırlar.

ASLAN: Gururundan asla ödün vermeyen Aslanlar, kırıldıkları zaman aynı gurur dağlarında dolaşmaya devam ederler.

Kırıldıklarında lafını söylemeden duramazlar.

BAŞAK: Gücünü emeğinden alan Başak burçları, kırgınlıklarını gizlemekte başarılı değillerdir.

Mimikleri ele vermezse, sözlerinden anlarsınız.

TERAZİ: Kolay kolay kırgınlıklarını belli etmezler. Önce yaşanan olayı tahlil ederler, bir sonuca varırlar ve üzerinden aylar geçse de kırgınlıklarını bir süre sonra belli ederler.

AKREP: Akrep burcunun kalbini kırmak kolaydır ancak kırgınlığını anlamak oldukça zordur. Hiçbir şey olmamış gibi davranmakta üzerine yoktur.

YAY: Dünya yansa umurunda olmaz gibi davranırlar ama aslında işler öyle değil. Kırgınlıklarını, sessizlikleri ile belli ederler.

OĞLAK: Hiç kimsenin kalbini yormak istemezler ancak gerektiği zaman da en ağır kelimeleri ile hedefi tam on ikiden vurur.

KOVA: Kendi dünyasında yaşayan ve kendi doğruları ile yol alan bir Kova burcunu kırdıysanız geçmiş olsun. Bir daha gönlünü almanız çok zor. Sizinle bir daha konuşmayacak olması kırgınlığının en net göstergesidir.

BALIK: Zodyak'ın hayalperestini kırdığınızı, sizi yok saymasından anlayabilirsiniz



ASTROGÜNDEM

Güneş-Ay düğümünün yanı sıra Mars-Uranüs yakınlığı harareti artırıyor. 1946 doğumlu ABD Başkanı Donald Trump, Kudüs topraklarını gündeme taşıyabilir, hatta ve hatta sosyal medya hesabından yapacağı bir paylaşım ile yeni bir tartışmanın fitilini ateşleyebilir.