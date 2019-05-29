Ay burcu, doğum anında Ay'ın hangi burçta konumlandığını gösterir. Ay burcu; duygu durumumuzu, olaylara verdiğimiz tepkileri ve kararlarımızı etkiler. Ayrıca bilinçaltımızı ve hayalgücümüzü temsil eder. İşte Ay burçlarının özellikleri...

AY KOÇ BURCUNDA: Kişiye biraz huzursuzluk verebilir. Karşı karşıya kaldıkları çoğu durumda saldırgan tepkiler verebilirler. İç dünyalarıyla rekabet halindedirler.

AY BOĞA BURCUNDA: Huzurlu, sakin ve duygusal açıdan dengelidirler. Tek olumsuz yönleri inatlarıdır. Yeme, dokunma, sahip olma ve güven ihtiyacı üst seviyededir.

AY İKİZLER BURCUNDA: Hareketli, muzip ve değişkendir. Araştırmacı, meraklı, çok konuşan ve çabuk sıkılan bir yapıdadırlar. İnsanların sorunlarına çözüm bulmayı severler.

AY YENGEÇ BURCUNDA: Sahiplenme, koruma ve kollama duyguları gelişmiştir. İç hesaplaşmaları da yoğundur.

AY ASLAN BURCUNDA: Dikkatleri üzerinde toplamak, takdir görmek ve övülmek isterler. Bazen bencilce davranabilirler.

AY BAŞAK BURCUNDA: Mantıklı ve prensip sahibi kişilerdir. Eleştirici, seçici ve zor insanlar olabilirler. Her şeyi planlamak isterler.

AY TERAZİ BURCUNDA: Takdir görmenin, insanları mutlu etmekten geçtiğini düşünürler. En kötü özellikleri kararsız olmalarıdır.

AY AKREP BURCUNDA: Duyguları fazla derinleşebilir, bu da kişide içsel huzursuzluk yaratabilir. Sezgileri kuvvetlidir. İstekleri, aşk ve nefretleri çok şiddetlidir.

AY YAY BURCUNDA: Dışa dönük ve eğlenceli yapılarıyla her ortama ayak uydurabilirler. Geniş bir arkadaş çevresine sahiptirler.

AY OĞLAK BURCUNDA: Hayattaki en büyük amacı olan maddi güvenceyi bulmakta zorlanabilirler. Güvensizlik duygusu, onları dışa kapalı hale getirir. Soğuk bir tavır takınabilirler. Ciddi, ağır ve sabırlıdırlar.

AY KOVA BURCUNDA: Farklı görünme çabası ile orijinal fikirler üretmekte çok başarılıdırlar. Çılgın hobileri vardır, isyankar ve kök salmayan yapıdadırlar.

AY BALIK BURCUNDA: Sezgileri güçlü ve derin kişilerdir. Yaratıcı, şiirsel ve hayalperesttirler. Mistik zevkleri vardır ve iyi yüreklidirler. Arada duygusal çıkmazlara girebilirler.



ASTRO GÜNDEM

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