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ZEYNEP TURAN
02 Eylül 2019, Pazartesi ZEYNEP TURAN'LA ASTROLOJİ ZEYNEP TURAN

Eylül ayında burçları neler bekliyor?

Dünya koca bir ekran kurmuş olan bitene seyirci olmamıza izin veriyor. Dünyayı durduramıyorsak, dönüşüne yetişmeye ne dersiniz? Eylül ayında burçları nelerin beklediğine bir bakalım...
KOÇ: Her şeyi geride bırakma zamanı, yeni bir ay başlıyor. Şansının döndüğünü fark edeceğin olaylar yaşayacaksın.
BOĞA: Son zamanlarda sık sık aklına gelen birinin bu ay seninle iletişim kurma çabalarına şahit olabilirsin. Bu ay senin için çok farklı ve unutulmaz geçecek.
İKİZLER: Sana ve duygularına oldukça iyi geleceğinin altını çiziyor gökkubbe.
Asla kendinden ödün vermeyeceksin.
YENGEÇ: Sezgilerin hayat kurtarıyor.
Bazı cümlelerin farkında olmadan ağzından döküldüğünü görebilirsin.
ASLAN: Çevrendeki insanlarla diyalogların gelişirken, uzlaşmacı kimliğini ön planda olacak.
BAŞAK: Bu ay senin ayın… Ektiğin, biçtiğin her şeyi kazanıyorsun.
Artık ruhun, grilerden beslenmeyi bırakıyor.
TERAZİ: Rahat ve sevimli yanlarını geri kazanıyorsun. Zirvede kalmak için çabaladığın her oluşumu yeniden kendine hatırlatacaksın.
AKREP: Eylül ayının ilk gününden itibaren kendini iyi hissedeceksin.
İlişkilerinde, çocuk ve aile konularında yapıcı bir döneme giriyorsun.
YAY: 2019 yılının en vurucu ayını yaşayacaksın. Bu zamana kadar seni heyecanlandıran duyguların aslında önemsiz olduğunu fark edebilirsin.
OĞLAK: Bu ay derin bir nefes alacaksın. Çabalarının ödüllendirildiğini, samimiyetsiz bulduğun ilişkilerin dağıldığını göreceksin. Bu ay beş duyun birden çalışıyor.
KOVA: Çalışma temponun ve maddi kaynaklarının artacağı bir aya giriyorsun. Fırsatları iyi değerlendirirsen, sonunda kazançlı çıkabilirsin.
BALIK: Bambaşka bir Eylül ayı seni bekliyor.
'Böyle seveceğimi bilmezdim' dediğin biriyle tanışmaya hazır mısın?



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