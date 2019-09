Dünya koca bir ekran kurmuş olan bitene seyirci olmamıza izin veriyor. Dünyayı durduramıyorsak, dönüşüne yetişmeye ne dersiniz? Eylül ayında burçları nelerin beklediğine bir bakalım...

KOÇ: Her şeyi geride bırakma zamanı, yeni bir ay başlıyor. Şansının döndüğünü fark edeceğin olaylar yaşayacaksın.

BOĞA: Son zamanlarda sık sık aklına gelen birinin bu ay seninle iletişim kurma çabalarına şahit olabilirsin. Bu ay senin için çok farklı ve unutulmaz geçecek.

İKİZLER: Sana ve duygularına oldukça iyi geleceğinin altını çiziyor gökkubbe.

Asla kendinden ödün vermeyeceksin.

YENGEÇ: Sezgilerin hayat kurtarıyor.

Bazı cümlelerin farkında olmadan ağzından döküldüğünü görebilirsin.

ASLAN: Çevrendeki insanlarla diyalogların gelişirken, uzlaşmacı kimliğini ön planda olacak.

BAŞAK: Bu ay senin ayın… Ektiğin, biçtiğin her şeyi kazanıyorsun.

Artık ruhun, grilerden beslenmeyi bırakıyor.

TERAZİ: Rahat ve sevimli yanlarını geri kazanıyorsun. Zirvede kalmak için çabaladığın her oluşumu yeniden kendine hatırlatacaksın.

AKREP: Eylül ayının ilk gününden itibaren kendini iyi hissedeceksin.

İlişkilerinde, çocuk ve aile konularında yapıcı bir döneme giriyorsun.

YAY: 2019 yılının en vurucu ayını yaşayacaksın. Bu zamana kadar seni heyecanlandıran duyguların aslında önemsiz olduğunu fark edebilirsin.

OĞLAK: Bu ay derin bir nefes alacaksın. Çabalarının ödüllendirildiğini, samimiyetsiz bulduğun ilişkilerin dağıldığını göreceksin. Bu ay beş duyun birden çalışıyor.

KOVA: Çalışma temponun ve maddi kaynaklarının artacağı bir aya giriyorsun. Fırsatları iyi değerlendirirsen, sonunda kazançlı çıkabilirsin.

BALIK: Bambaşka bir Eylül ayı seni bekliyor.

'Böyle seveceğimi bilmezdim' dediğin biriyle tanışmaya hazır mısın?







ASTRO GÜNDEM

Güneş-Mars kavuşumu, Avrupa'da esen rüzgarın daha da sertleşeceğini işaret ederken, AB ülkelerinin birbirine düştüğüne şahit olabiliriz. Satürn- Plüton yakınlığı, Hong Kong'un büyük günleri daha yeni başlıyor diyor! Tarım üretim ihtiyacının dünyanın dört bir köşesinin derdi olduğunun da altını çizecek toprak transitleri.