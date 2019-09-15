Hayatımızın 3'te 1'ini uykuda geçirdiğimiz gerçeğini hesaba katarsak; 60 senelik bir ömrün 20 senesini rüya aleminde yaşıyoruz. Sabah uyandığımızda ilk işimiz "Ne görmüştüm ben?" demek oluyor çoğu zaman. Yorgun düşen bedenimiz belki de rüya alemindeyken kendini şarj ediyor ve bilinçaltımız işte bu sırada uyanıyor.

Gün içinde yaşadıklarımızdan tutun da, kimine göre geleceğimizle ilgili ipuçlarına kadar pek çok şey rüyalarımızda saklı.

Peki, sizin aklınıza takılan rüyalarınız var mı? Ve bu rüyalarda gördüğünüz spesifik renkler nelerdi?

Sadece rüyalarda görülen nesneler, varlıklar değil, renkler de bir anlam taşıyor. Haydi, hafızanızı gözden geçirin ve içinde belli bir rengin belirgin olduğu rüyanızı hatırlayın.

Yorumu ise aşağıda…

Kırmızı: Rüya esnasında görülen kırmızı renk, yaşama olan bağlılığın göstergesidir.

Tutkuları, hisleri, cinsel isteklerde artışı ve aynı zamanda içindeki öfkeyi de gösterir.

Kişinin tatsız durumlar içerisinde kalabileceği şeklinde de yorumlara açıktır.

Mavi: Yaratıcılık ve sezgileri temsil eder.

Duyguların, hareketlere olan yansımasıdır. Akıl, mantık ile harmanlanır.

Hangi konumda ve ne ile birlikte görüldüğüne göre sakinlik ve bağlılığa olan manevi ihtiyacı belirtir.

Pembe: Duyguları, saflığı, sevgiyi ve istekleri işaret eden renktir. Şefkat gösterilen durumlar, mutluluk ile ilişkilendirilir.

Rüyada pembe görmek; kişinin mutlu bir haber alacağını, mutlu olacağını gösterir.

Sarı: Sarı renk sezgileri, gerçekleri ve bilinçli davranışları simgeler. İyimser bir rüyada görülen sarı renk mutluluk ve uyumu işaret ederken, kötümser bir rüyada görülen sarı renk korkuları, ihaneti, kararsızlığı gösterir.

Siyah: Rüyada görülen siyah renk, genel manada olumsuz olarak bitişleri işaret etse de başlangıçların da işaretçisi olarak yorumlanabilir. Tedirginliklerin dışa vurumu olarak belirtilir.

Turuncu: Güç ve mantık anlamına gelir. Sosyallik ve dışa dönüklük olarak yorumlanır.

Çevreyle kurulan ilişkilerin artacağını işaret eder.

Yeşil: Sağlığı, gelişmeyi, büyümeyi ve huzuru temsil eder.



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