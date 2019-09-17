Astrolojiyi tanımlamanın ve çeşitlendirmenin sonu yok.

İçinde birbirinden ilgi çekici konular yer alan bu alanın en değişik kollarından biri, Horary astrolojidir.

Horary astroloji; sorunun sorulduğu tarih ve saate göre, yani sorunun doğduğu anda oluşturulan yıldız haritası ile sorunuza cevap alma tekniğidir.

Horary astrolojinin temelleri çok eski dönemlere dayanmaktadır.

Saray astrologlarının gözdesi olan bu teknik; dünyaya gelen çocukların ileride kral mı, savaşçı mı olacağına dair cevaplar bulmak için kullanılmıştır.



HEMEN UYGULANIR

Kalıntılardan çıkan kil tableti resim ve bazı belgeler, Horary astrolojisinin Mezopotamya dönemine kadar uzandığını göstermektedir.

Araştırmalarda M.Ö 400'lü yıllarda da bu tekniğin kullanıldığına dair tabletler ortaya çıkmıştır.

Hemen uygulanabilir bir tekniktir ve doğum zamanına gerek olmadığı için kolaydır.

Sorulan bir soruya ait, sorunun sorulduğu ana ait gökyüzü haritası çıkarılarak, sorunun cevabını bulmaya yarayan yardımcı bir sistemdir. Soracağınız soru asla belirsizlik içermemelidir, net olmalıdır. Yoksa sorunuzun cevabını istediğiniz gibi alamazsınız.

Aynı soruyu ikinci kez sormamanız gerekir.



NELERE CEVAP VERIR?

İş bulabilecek miyim?

Bugün sevdiğim kişiyi görebilecek miyim?

Bu yolculuğa çıkmalı mıyım?

Beni seviyor mu?

İyileşebilecek miyim?

İş yerimi açmak için en uygun tarih nedir?

Bu örneklere benzer sorulara Horary astroloji ile cevap bulunabilir. Horary astrolojide karakter analizine gerek yoktur. Önemli olan sorulan soru ve soru anının kalitesidir.

Anın kalitesinden kastım; yalan ve gerçek olmayan soruların bu teknikle daha iyi anlaşılmasıdır.

Doğru zamanda, doğru yerde olmak gibi, doğru zamanda sorunuzu sormanız gereklidir.

Soru anı, bu tekniğin özünü oluşturur.



ASTRO GÜNDEM

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